https://ria.ru/20210717/immunitet-1741684940.html

Аргентинские медики: “Спутник V” формирует длительный клеточный иммунитет

Аргентинские медики: “Спутник V” формирует длительный клеточный иммунитет - РИА Новости, 17.07.2021

Аргентинские медики: “Спутник V” формирует длительный клеточный иммунитет

Исследования, проведенные в Аргентине, показывают, что более 90% вакцинированных "Спутником V" получают долгосрочный иммунитет, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T17:53

2021-07-17T17:53

2021-07-17T18:13

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

российский фонд прямых инвестиций

аргентина

вакцинация

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Исследования, проведенные в Аргентине, показывают, что более 90% вакцинированных "Спутником V" получают долгосрочный иммунитет, сообщается в Telegram-канале вакцины."Новые данные аргентинского Национального научно-технического исследовательского совета свидетельствуют о формировании после вакцинации "Спутником V" так называемого T-клеточного (лимфоцитарного) иммунитета в более чем 90% случаев, что свидетельствует о долгосрочности вырабатываемой защиты от COVID-19", - говорится в сообщении.Отмечается, что Российский фонд прямых инвестиций, инвестирующий в "Спутник V", продолжает взаимодействовать с научными институтами разных стран для глобального продвижения российской вакцины. Кроме того, эффективность и безопасность "Спутника V" доказаны с помощью массовой вакцинации, во время которой были привиты десятки миллионов человек по всему миру.

аргентина

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, аргентина, вакцинация