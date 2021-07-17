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Аргентинские медики: “Спутник V” формирует длительный клеточный иммунитет
Аргентинские медики: “Спутник V” формирует длительный клеточный иммунитет - РИА Новости, 17.07.2021
Аргентинские медики: “Спутник V” формирует длительный клеточный иммунитет
Исследования, проведенные в Аргентине, показывают, что более 90% вакцинированных "Спутником V" получают долгосрочный иммунитет, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T17:53
2021-07-17T18:13
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
российский фонд прямых инвестиций
аргентина
вакцинация
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Исследования, проведенные в Аргентине, показывают, что более 90% вакцинированных "Спутником V" получают долгосрочный иммунитет, сообщается в Telegram-канале вакцины."Новые данные аргентинского Национального научно-технического исследовательского совета свидетельствуют о формировании после вакцинации "Спутником V" так называемого T-клеточного (лимфоцитарного) иммунитета в более чем 90% случаев, что свидетельствует о долгосрочности вырабатываемой защиты от COVID-19", - говорится в сообщении.Отмечается, что Российский фонд прямых инвестиций, инвестирующий в "Спутник V", продолжает взаимодействовать с научными институтами разных стран для глобального продвижения российской вакцины. Кроме того, эффективность и безопасность "Спутника V" доказаны с помощью массовой вакцинации, во время которой были привиты десятки миллионов человек по всему миру.
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вакцинация россиян от covid-19, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, российский фонд прямых инвестиций, аргентина, вакцинация
17:53 17.07.2021 (обновлено: 18:13 17.07.2021)
 
Аргентинские медики: “Спутник V” формирует длительный клеточный иммунитет

РФПИ: более 90 процентов вакцинированных "Спутником V" получают долгосрочный T-клеточный иммунитет

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедицинский работник во время вакцинация мигрантов от COVID-19 российским препаратом "Спутник Лайт" на территории ТЦ "Садовод" в Москве
Медицинский работник во время вакцинация мигрантов от COVID-19 российским препаратом Спутник Лайт на территории ТЦ Садовод в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Исследования, проведенные в Аргентине, показывают, что более 90% вакцинированных "Спутником V" получают долгосрочный иммунитет, сообщается в Telegram-канале вакцины.
"Новые данные аргентинского Национального научно-технического исследовательского совета свидетельствуют о формировании после вакцинации "Спутником V" так называемого T-клеточного (лимфоцитарного) иммунитета в более чем 90% случаев, что свидетельствует о долгосрочности вырабатываемой защиты от COVID-19", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Российский фонд прямых инвестиций, инвестирующий в "Спутник V", продолжает взаимодействовать с научными институтами разных стран для глобального продвижения российской вакцины. Кроме того, эффективность и безопасность "Спутника V" доказаны с помощью массовой вакцинации, во время которой были привиты десятки миллионов человек по всему миру.
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Вакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Российский фонд прямых инвестицийАргентинаВакцинация
 
 
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