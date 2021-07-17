https://ria.ru/20210717/gran-pri-1741704056.html

Гран-при Каннского фестиваля получили фильмы "Купе номер шесть" и "Герой"

Гран-при Каннского фестиваля получили фильмы "Купе номер шесть" и "Герой" - РИА Новости, 17.07.2021

Гран-при Каннского фестиваля получили фильмы "Купе номер шесть" и "Герой"

Гран-при Каннского фестиваля получили две картины – "Купе номер шесть" финского режиссера Юхо Куосманена и "Герой" иранца Асгара Фархади. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T21:59

2021-07-17T21:59

2021-07-17T21:59

культура

россия

асгар фархади

каннский кинофестиваль

спайк ли

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/78934/41/789344149_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_6cbb4b7d7505aa6972f01e4f6abf8220.jpg

КАНН, 17 июл - РИА Новости. Гран-при Каннского фестиваля получили две картины – "Купе номер шесть" финского режиссера Юхо Куосманена и "Герой" иранца Асгара Фархади.Торжественная церемония награждения победителей проходит в субботу в главном зале Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт.В основной программе Каннского кинофестиваля, начавшегося в этом году 7 июля, участвовали 24 картины. Жюри возглавляет американский режиссер и актер Спайк Ли.Фильм "Купе номер шесть" снят в России. В нем рассказана история о студентке из Финляндии, которая садится в поезд Москва-Мурманск, где ее ждет встреча с грубоватым русским шахтером, которого сыграл российский актер Юрий Борисов.

https://ria.ru/20210716/vzglyad-1741626654.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, асгар фархади, каннский кинофестиваль, спайк ли, в мире