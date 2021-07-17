Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210717/gran-pri-1741704056.html
Гран-при Каннского фестиваля получили фильмы "Купе номер шесть" и "Герой"
Гран-при Каннского фестиваля получили фильмы "Купе номер шесть" и "Герой" - РИА Новости, 17.07.2021
Гран-при Каннского фестиваля получили фильмы "Купе номер шесть" и "Герой"
Гран-при Каннского фестиваля получили две картины – "Купе номер шесть" финского режиссера Юхо Куосманена и "Герой" иранца Асгара Фархади. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T21:59
2021-07-17T21:59
культура
россия
асгар фархади
каннский кинофестиваль
спайк ли
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/78934/41/789344149_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_6cbb4b7d7505aa6972f01e4f6abf8220.jpg
КАНН, 17 июл - РИА Новости. Гран-при Каннского фестиваля получили две картины – "Купе номер шесть" финского режиссера Юхо Куосманена и "Герой" иранца Асгара Фархади.Торжественная церемония награждения победителей проходит в субботу в главном зале Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт.В основной программе Каннского кинофестиваля, начавшегося в этом году 7 июля, участвовали 24 картины. Жюри возглавляет американский режиссер и актер Спайк Ли.Фильм "Купе номер шесть" снят в России. В нем рассказана история о студентке из Финляндии, которая садится в поезд Москва-Мурманск, где ее ждет встреча с грубоватым русским шахтером, которого сыграл российский актер Юрий Борисов.
https://ria.ru/20210716/vzglyad-1741626654.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/rsport/78934/41/789344149_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_9da21d9deb988f019cad0a9b87529664.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, асгар фархади, каннский кинофестиваль, спайк ли, в мире
21:59 17.07.2021
 
Гран-при Каннского фестиваля получили фильмы "Купе номер шесть" и "Герой"

Гран-при Каннского фестиваля получили картины "Купе номер шесть" и "Герой"

© РИА Новости / Андрей Симоненко.Вид на Канны
Вид на Канны - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Андрей Симоненко.
Читать ria.ru в
КАНН, 17 июл - РИА Новости. Гран-при Каннского фестиваля получили две картины – "Купе номер шесть" финского режиссера Юхо Куосманена и "Герой" иранца Асгара Фархади.
Торжественная церемония награждения победителей проходит в субботу в главном зале Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт.
Вид с башни Сюке на главную гавань Канн - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
16 июля, 23:35Культура
Фильм Киры Коваленко получил приз на Каннском фестивале
В основной программе Каннского кинофестиваля, начавшегося в этом году 7 июля, участвовали 24 картины. Жюри возглавляет американский режиссер и актер Спайк Ли.
Фильм "Купе номер шесть" снят в России. В нем рассказана история о студентке из Финляндии, которая садится в поезд Москва-Мурманск, где ее ждет встреча с грубоватым русским шахтером, которого сыграл российский актер Юрий Борисов.
 
КультураРоссияАсгар ФархадиКаннский кинофестивальСпайк ЛиВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:20Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 110 человек
07:17Эксперты назвали справедливый курс рубля
06:33Эксперт Роспотребнадзора: заразные варианты COVID-19 вытесняют остальные
06:07В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
05:59В Олимпийской деревне в Токио впервые выявили COVID-19 у спортсменов
05:40В Вашингтоне у бейсбольного стадиона Nationals Park произошла стрельба
05:09Число пострадавших при столкновении поездов в Приамурье выросло до трех
04:35На Лене приостановили движение паромов из-за нулевой видимости от пожаров
04:25СМИ: СБУ "обязала" Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь
04:14Диетолог рассказала, чем нельзя завтракать в жару
03:36Врач рассказал об опасности резкого охлаждения вспотевшего человека
03:18Эксперт рассказал, какие автозапчасти опасно покупать на разборках
03:07НАСА: определены несколько возможных мест утечки в российском модуле МКС
02:17Россиян предостерегли от ошибок, которые могут стоить наследства
02:12Пушков высмеял надежды Киева на помощь Китая
02:09На участке Дрезден – Прага остановили железнодорожное сообщение
02:09Россиянам рассказали, как смартфоны снижают иммунитет
01:54Кандидата в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС раскритиковали за неуместный смех
01:43Наводнение пришло в Саксонскую Швейцарию
01:34Летевший в Лиссабон самолет "Аэрофлота" вернулся в Москву
Лента новостейМолния