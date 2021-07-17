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Гран-при Каннского фестиваля получили фильмы "Купе номер шесть" и "Герой"
Гран-при Каннского фестиваля получили фильмы "Купе номер шесть" и "Герой" - РИА Новости, 17.07.2021
Гран-при Каннского фестиваля получили фильмы "Купе номер шесть" и "Герой"
Гран-при Каннского фестиваля получили две картины – "Купе номер шесть" финского режиссера Юхо Куосманена и "Герой" иранца Асгара Фархади. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T21:59
2021-07-17T21:59
2021-07-17T21:59
культура
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асгар фархади
каннский кинофестиваль
спайк ли
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КАНН, 17 июл - РИА Новости. Гран-при Каннского фестиваля получили две картины – "Купе номер шесть" финского режиссера Юхо Куосманена и "Герой" иранца Асгара Фархади.Торжественная церемония награждения победителей проходит в субботу в главном зале Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазетт.В основной программе Каннского кинофестиваля, начавшегося в этом году 7 июля, участвовали 24 картины. Жюри возглавляет американский режиссер и актер Спайк Ли.Фильм "Купе номер шесть" снят в России. В нем рассказана история о студентке из Финляндии, которая садится в поезд Москва-Мурманск, где ее ждет встреча с грубоватым русским шахтером, которого сыграл российский актер Юрий Борисов.
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россия, асгар фархади, каннский кинофестиваль, спайк ли, в мире
Гран-при Каннского фестиваля получили фильмы "Купе номер шесть" и "Герой"
Гран-при Каннского фестиваля получили картины "Купе номер шесть" и "Герой"