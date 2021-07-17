https://ria.ru/20210717/golodovka-1741634735.html

В Эквадоре педагоги объявили голодовку

В Эквадоре педагоги объявили голодовку - РИА Новости, 17.07.2021

В Эквадоре педагоги объявили голодовку

Национальный союз работников образования (UNE) Эквадора объявил, что с понедельника еще три провинции присоединятся к бессрочной голодной забастовке, которая... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T05:51

2021-07-17T05:51

2021-07-17T05:51

эквадор

в мире

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КИТО, 17 июл - РИА Новости. Национальный союз работников образования (UNE) Эквадора объявил, что с понедельника еще три провинции присоединятся к бессрочной голодной забастовке, которая длится уже пять дней."Мы проводим пятый день бессрочной голодной забастовки, и с понедельника присоединятся провинции Котопакси, Санто-Доминго и Имбабура", - заявила на пресс-конференции председатель профсоюза Исабель Варгас.На данный момент в общей сложности 48 человек, в том числе учителя, учащиеся и родители, участвуют в протесте в защиту поправок к федеральному закону о межкультурном образовании (LOEI). Они требуют сделать поправки, в которых устанавливается базовая ежемесячная зарплата в размере 1000 долларов против нынешних 800.Одного участника уже госпитализировали.

https://ria.ru/20210705/shestun-1740004955.html

эквадор

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2021

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эквадор, в мире