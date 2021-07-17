https://ria.ru/20210717/golodovka-1741634735.html
В Эквадоре педагоги объявили голодовку
В Эквадоре педагоги объявили голодовку - РИА Новости, 17.07.2021
В Эквадоре педагоги объявили голодовку
Национальный союз работников образования (UNE) Эквадора объявил, что с понедельника еще три провинции присоединятся к бессрочной голодной забастовке, которая... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T05:51
2021-07-17T05:51
2021-07-17T05:51
эквадор
в мире
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КИТО, 17 июл - РИА Новости. Национальный союз работников образования (UNE) Эквадора объявил, что с понедельника еще три провинции присоединятся к бессрочной голодной забастовке, которая длится уже пять дней."Мы проводим пятый день бессрочной голодной забастовки, и с понедельника присоединятся провинции Котопакси, Санто-Доминго и Имбабура", - заявила на пресс-конференции председатель профсоюза Исабель Варгас.На данный момент в общей сложности 48 человек, в том числе учителя, учащиеся и родители, участвуют в протесте в защиту поправок к федеральному закону о межкультурном образовании (LOEI). Они требуют сделать поправки, в которых устанавливается базовая ежемесячная зарплата в размере 1000 долларов против нынешних 800.Одного участника уже госпитализировали.
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эквадор
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эквадор, в мире
В Эквадоре педагоги объявили голодовку
В Эквадоре педагогические работники объявили голодовку, требуя увеличения базовой зарплаты
КИТО, 17 июл - РИА Новости.
Национальный союз работников образования (UNE) Эквадора
объявил, что с понедельника еще три провинции присоединятся к бессрочной голодной забастовке, которая длится уже пять дней.
"Мы проводим пятый день бессрочной голодной забастовки, и с понедельника присоединятся провинции Котопакси, Санто-Доминго и Имбабура", - заявила на пресс-конференции председатель профсоюза Исабель Варгас.
На данный момент в общей сложности 48 человек, в том числе учителя, учащиеся и родители, участвуют в протесте в защиту поправок к федеральному закону о межкультурном образовании (LOEI). Они требуют сделать поправки, в которых устанавливается базовая ежемесячная зарплата в размере 1000 долларов против нынешних 800.
Одного участника уже госпитализировали.