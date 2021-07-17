https://ria.ru/20210717/germaniya-1741694032.html
Число жертв наводнений на западе Германии достигло 141
Число жертв наводнений на западе Германии достигло 141 - РИА Новости, 17.07.2021
Число жертв наводнений на западе Германии достигло 141
Число погибших из-за наводнений на западе Германии выросло до 141. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T19:41
2021-07-17T19:41
2021-07-17T23:33
наводнение в германии
рейнланд-пфальц
северный рейн-вестфалия
ангела меркель
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/11/1741697372_0:354:3009:2047_1920x0_80_0_0_5d6090f7e4a191348c8d195fb530ab81.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Число погибших из-за наводнений на западе Германии выросло до 141.Лишь в округе Арвайлер, федеральная земля Рейнланд-Пфальц, оно увеличилось до 98, заявили в полиции Кобленца. Там пострадали 670 человек. Ранее также сообщалось о не менее 43 погибших в земле Северный Рейн — Вестфалия.После сильных ливней в ночь на среду в этих землях начало затапливать населенные пункты. Стихия привела к разрушению мостов и дорог, обрыву линий электропередачи.На западе ФРГ объявили режим военной катастрофы. В устранении последствий бедствия участвуют 850 солдат бундесвера.Как сообщило издание Bild, в воскресенье район бедствия посетит канцлер Германии Ангела Меркель.Наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии и Нидерландах.
https://ria.ru/20210717/krizis-1741682956.html
рейнланд-пфальц
северный рейн-вестфалия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/11/1741697372_140:0:2869:2047_1920x0_80_0_0_e61405c19f9ca93e6f4b889f1f2bdcb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
наводнение в германии, рейнланд-пфальц, северный рейн-вестфалия, ангела меркель, в мире
19:41 17.07.2021 (обновлено: 23:33 17.07.2021)
Число жертв наводнений на западе Германии достигло 141
Число жертв наводнений в округе Арвайлер достигло 98, всего в Германии погиб 141 человек