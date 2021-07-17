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Число жертв наводнений на западе Германии достигло 141
Число жертв наводнений на западе Германии достигло 141 - РИА Новости, 17.07.2021
Число жертв наводнений на западе Германии достигло 141
Число погибших из-за наводнений на западе Германии выросло до 141. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T19:41
2021-07-17T23:33
наводнение в германии
рейнланд-пфальц
северный рейн-вестфалия
ангела меркель
в мире
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Число погибших из-за наводнений на западе Германии выросло до 141.Лишь в округе Арвайлер, федеральная земля Рейнланд-Пфальц, оно увеличилось до 98, заявили в полиции Кобленца. Там пострадали 670 человек. Ранее также сообщалось о не менее 43 погибших в земле Северный Рейн — Вестфалия.После сильных ливней в ночь на среду в этих землях начало затапливать населенные пункты. Стихия привела к разрушению мостов и дорог, обрыву линий электропередачи.На западе ФРГ объявили режим военной катастрофы. В устранении последствий бедствия участвуют 850 солдат бундесвера.Как сообщило издание Bild, в воскресенье район бедствия посетит канцлер Германии Ангела Меркель.Наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии и Нидерландах.
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наводнение в германии, рейнланд-пфальц, северный рейн-вестфалия, ангела меркель, в мире
19:41 17.07.2021 (обновлено: 23:33 17.07.2021)
 
Число жертв наводнений на западе Германии достигло 141

Число жертв наводнений в округе Арвайлер достигло 98, всего в Германии погиб 141 человек

© REUTERS / Thilo SchmuelgenПоследствия наводнения в городе Эрфтштадт-Блессем, Германия. 17 июля 2021
Последствия наводнения в городе Эрфтштадт-Блессем, Германия. 17 июля 2021 - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© REUTERS / Thilo Schmuelgen
Последствия наводнения в городе Эрфтштадт-Блессем, Германия. 17 июля 2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Число погибших из-за наводнений на западе Германии выросло до 141.
Лишь в округе Арвайлер, федеральная земля Рейнланд-Пфальц, оно увеличилось до 98, заявили в полиции Кобленца. Там пострадали 670 человек. Ранее также сообщалось о не менее 43 погибших в земле Северный Рейн — Вестфалия.
После сильных ливней в ночь на среду в этих землях начало затапливать населенные пункты. Стихия привела к разрушению мостов и дорог, обрыву линий электропередачи.
На западе ФРГ объявили режим военной катастрофы. В устранении последствий бедствия участвуют 850 солдат бундесвера.
Как сообщило издание Bild, в воскресенье район бедствия посетит канцлер Германии Ангела Меркель.
Наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии и Нидерландах.
Последствия наводнения в Эрфтштадт-Блессем, Германия - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
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Наводнение в ГерманииРейнланд-ПфальцСеверный Рейн-ВестфалияАнгела МеркельВ мире
 
 
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