https://ria.ru/20210717/germaniya-1741694032.html

Число жертв наводнений на западе Германии достигло 141

Число жертв наводнений на западе Германии достигло 141 - РИА Новости, 17.07.2021

Число жертв наводнений на западе Германии достигло 141

Число погибших из-за наводнений на западе Германии выросло до 141. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T19:41

2021-07-17T19:41

2021-07-17T23:33

наводнение в германии

рейнланд-пфальц

северный рейн-вестфалия

ангела меркель

в мире

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Число погибших из-за наводнений на западе Германии выросло до 141.Лишь в округе Арвайлер, федеральная земля Рейнланд-Пфальц, оно увеличилось до 98, заявили в полиции Кобленца. Там пострадали 670 человек. Ранее также сообщалось о не менее 43 погибших в земле Северный Рейн — Вестфалия.После сильных ливней в ночь на среду в этих землях начало затапливать населенные пункты. Стихия привела к разрушению мостов и дорог, обрыву линий электропередачи.На западе ФРГ объявили режим военной катастрофы. В устранении последствий бедствия участвуют 850 солдат бундесвера.Как сообщило издание Bild, в воскресенье район бедствия посетит канцлер Германии Ангела Меркель.Наводнения произошли не только в Германии, но и в Бельгии и Нидерландах.

https://ria.ru/20210717/krizis-1741682956.html

рейнланд-пфальц

северный рейн-вестфалия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наводнение в германии, рейнланд-пфальц, северный рейн-вестфалия, ангела меркель, в мире