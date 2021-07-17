https://ria.ru/20210717/germaniya-1741647595.html
В Германии из-за прорыва дамбы эвакуируют людей
В Германии из-за прорыва дамбы эвакуируют людей - РИА Новости, 17.07.2021
В Германии из-за прорыва дамбы эвакуируют людей
Около 700 человек эвакуируют в результате прорыва дамбы на реке Рур в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии, сообщают местные власти. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T10:37
2021-07-17T10:37
2021-07-17T13:04
наводнение в германии
северный рейн-вестфалия
германия
кельн
в мире
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БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Около 700 человек эвакуируют в результате прорыва дамбы на реке Рур в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии, сообщают местные власти.Как сообщает администрация округа Кельна, в который входит пострадавший район, службы спасения уже начали операцию.Ранее СМИ сообщили, что не менее 133 человек погибли в результате наводнения на западе страны.
https://ria.ru/20210717/navodnenie-1741643424.html
северный рейн-вестфалия
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Германия после наводнения: кадры города Дернау
Германия: Жители Дернау возвращаются в поврежденные наводнением дома. Число жертв наводнения на западе Германии увеличилось до 133 человек, пишет газета Bild со ссылкой на полицию.
2021-07-17T10:37
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наводнение в германии, северный рейн-вестфалия, германия, кельн, в мире
10:37 17.07.2021 (обновлено: 13:04 17.07.2021)
В Германии из-за прорыва дамбы эвакуируют людей
На западе Германии из-за прорыва дамбы на реке Рур эвакуируют около 700 человек