https://ria.ru/20210717/germaniya-1741647595.html

В Германии из-за прорыва дамбы эвакуируют людей

В Германии из-за прорыва дамбы эвакуируют людей - РИА Новости, 17.07.2021

В Германии из-за прорыва дамбы эвакуируют людей

Около 700 человек эвакуируют в результате прорыва дамбы на реке Рур в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии, сообщают местные власти. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T10:37

2021-07-17T10:37

2021-07-17T13:04

наводнение в германии

северный рейн-вестфалия

германия

кельн

в мире

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БЕРЛИН, 17 июл - РИА Новости. Около 700 человек эвакуируют в результате прорыва дамбы на реке Рур в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия на западе Германии, сообщают местные власти.Как сообщает администрация округа Кельна, в который входит пострадавший район, службы спасения уже начали операцию.Ранее СМИ сообщили, что не менее 133 человек погибли в результате наводнения на западе страны.

https://ria.ru/20210717/navodnenie-1741643424.html

северный рейн-вестфалия

германия

кельн

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Германия после наводнения: кадры города Дернау Германия: Жители Дернау возвращаются в поврежденные наводнением дома. Число жертв наводнения на западе Германии увеличилось до 133 человек, пишет газета Bild со ссылкой на полицию. 2021-07-17T10:37 true PT0M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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наводнение в германии, северный рейн-вестфалия, германия, кельн, в мире