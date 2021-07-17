https://ria.ru/20210717/festival-1741663130.html

Мезенцев: "Славянский базар" отличают искренность и уважение к зрителям

Мезенцев: "Славянский базар" отличают искренность и уважение к зрителям - РИА Новости, 17.07.2021

Мезенцев: "Славянский базар" отличают искренность и уважение к зрителям

Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" отличают, в первую очередь, искренность, уважение к зрителям и артистам, которые приехали... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T13:54

2021-07-17T13:54

2021-07-17T14:03

союзное государство

россия

дмитрий мезенцев

витебск

белоруссия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" отличают, в первую очередь, искренность, уважение к зрителям и артистам, которые приехали подарить им свой труд и свой талант, считает Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.Накануне в рамках "Дня Союзного государства" на главой площадке фестиваля прошел концерт творческих коллективов двух стран. Госсекретарь вручил артистам России и Белоруссии дипломы Постоянного Комитета Союзного государства."Мы обсуждаем, почему он (фестиваль) такой успешный, почему он все 30 лет все более и более привлекает людей на землю Витебска? Потому что организаторы предельно доброжелательны и добросовестны не ради хайпа, а ради того, чтобы в душах людей оставалась радость. Мы хотели бы, чтобы сегодня это день, а в следующий год, как мы уже договорились – Дни Союзного государства, были именно в таком ключе, в атмосфере товарищества, взаимной поддержки, единства", - привели в Постоянном Комитете комментарий Мезенцева.Он отметил, что большой совместный проект расширения программы "Дня союзного государства" в 2022 году на 2 или 3 дня, будет обсуждаться с руководством Белоруссии и региональными властями."Как я уже говорил, мы хотим сделать "Дни Союзного государства", и в эти дни устроить праздник на улицах Витебска, на десятках площадок. Хочется, чтобы разговор о том, что мы можем сделать совместно, не потеряв традиций народных промыслов, национального костюма, адаптировав их для дня современного, был предметом обсуждения искусствоведов, педагогов, тех, кто готовит специалистов, и чтобы работы специалистов были представлены нам и для того, чтобы мы просто порадовались, и для того, чтобы мы могли их приобрести. У нас огромный потенциал российский, огромный потенциал белорусский. Давайте их объединять!" - подчеркнул Мезенцев.Дипломы Постоянного Комитета Союзного государства за творческое воплощение идей дружбы между народами Белоруссии и России были вручены на концерте главному дирижеру Президентского оркестра Республики Беларусь Виталию Кульбакову, генеральному директору Государственного центрального музея современной истории России Ирине Великановой, заместителю генерального продюсера Белтелерадиокомпании Ольге Шлягер, заслуженной артистке РФ Диане Гурцкой, главному режиссеру Центра культуры "Витебск" Руслану Ставровскому, народной артистке РФ Ларисе Долиной, художественному руководителю Ансамбля песни и танца "Белые росы" Вере Воиновой, руководителю Государственного симфонического оркестра "Новая Россия", народному артисту СССР Юрию Башмету.

https://ria.ru/20210717/mezentsev-1741661770.html

россия

витебск

белоруссия

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россия, дмитрий мезенцев, витебск, белоруссия