https://ria.ru/20210717/dtp-1741706008.html
В Марий Эл три человека погибли в ДТП
В Марий Эл три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 18.07.2021
В Марий Эл три человека погибли в ДТП
Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП в Волжском районе Марий Эл, еще четверо пострадали, сообщает пресс-служба республиканского МВД. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-17T22:24
2021-07-17T22:24
2021-07-18T05:14
зеленодольск
авто
волжский район
йошкар-ола
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578713922_0:151:3107:1899_1920x0_80_0_0_a1810c804876dacfeab716e161d72b98.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП в Волжском районе Марий Эл, еще четверо пострадали, сообщает пресс-служба республиканского МВД.По предварительным данным, водитель Kia выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира Kia, водитель и три пассажира Mercedes пострадали. По данным ведомства, все участники аварии являются жителями Татарстана.В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте аварии организовано реверсивное движение.
https://ria.ru/20210717/dtp-1741690863.html
зеленодольск
волжский район
йошкар-ола
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578713922_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7763d94e4d1a672cea3a2b56a8220ad6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зеленодольск, авто, волжский район, йошкар-ола, происшествия
22:24 17.07.2021 (обновлено: 05:14 18.07.2021)
В Марий Эл три человека погибли в ДТП
В Марий Эл три человека погибли в ДТП, четверо пострадали