https://ria.ru/20210717/dtp-1741706008.html

В Марий Эл три человека погибли в ДТП

В Марий Эл три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 18.07.2021

В Марий Эл три человека погибли в ДТП

Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП в Волжском районе Марий Эл, еще четверо пострадали, сообщает пресс-служба республиканского МВД. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-17T22:24

2021-07-17T22:24

2021-07-18T05:14

зеленодольск

авто

волжский район

йошкар-ола

происшествия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП в Волжском районе Марий Эл, еще четверо пострадали, сообщает пресс-служба республиканского МВД.По предварительным данным, водитель Kia выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира Kia, водитель и три пассажира Mercedes пострадали. По данным ведомства, все участники аварии являются жителями Татарстана.В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте аварии организовано реверсивное движение.

https://ria.ru/20210717/dtp-1741690863.html

зеленодольск

волжский район

йошкар-ола

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

зеленодольск, авто, волжский район, йошкар-ола, происшествия