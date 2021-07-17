https://ria.ru/20210717/dtp-1741690863.html

В Калужской области в ДТП с участием автобуса погиб человек

В Калужской области в ДТП с участием автобуса погиб человек - РИА Новости, 17.07.2021

В Калужской области в ДТП с участием автобуса погиб человек

Четыре человека пострадали при ДТП с участием автобуса в Калужской области, один погиб, сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T19:08

2021-07-17T19:08

2021-07-17T19:08

авто

калужская область

происшествия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Четыре человека пострадали при ДТП с участием автобуса в Калужской области, один погиб, сообщает пресс-служба УМВД по Калужской области."В результате аварии пассажир иномарки – мужчина, 1959 года рождения, погиб до приезда медицинской бригады. Водитель и пассажир автобуса, а также водитель и еще один пассажир легкового автомобиля с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.По предварительной информации, водитель автобуса столкнулся с "Nissan" при повороте. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

https://ria.ru/20210717/dtp-1741685248.html

калужская область

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авто, калужская область, происшествия