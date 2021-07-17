https://ria.ru/20210717/dtp-1741685248.html
В Крыму рейсовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
В Крыму рейсовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 17.07.2021
В Крыму рейсовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем и микроавтобусом на трассе Симферополь – Алушта – Ялта, пострадали три человека, сообщила в субботу... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T17:57
2021-07-17T17:57
2021-07-17T17:57
алушта
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симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем и микроавтобусом на трассе Симферополь – Алушта – Ялта, пострадали три человека, сообщила в субботу пресс-служба УМВД по Республике Крым."На автодороге Симферополь – Алушта – Ялта произошло ДТП, по предварительным данным, водитель рейсового автобуса, следовавший по маршруту Партенит – Симферополь, допустил столкновение с легковым автомобилем Volkswagen и микроавтобусом Mercedes", - сообщили в ведомстве.В результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в рейсовом автобусе.По предварительным данным, водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию и правильный скоростной режим, обстоятельства выясняются.
https://ria.ru/20210717/dtp-1741684421.html
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алушта, volkswagen group, симферополь, республика крым, происшествия
В Крыму рейсовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Рейсовый автобус попал в ДТП на трассе Симферополь – Алушта – Ялта, пострадали три человека