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В Крыму рейсовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
В Крыму рейсовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие - РИА Новости, 17.07.2021
В Крыму рейсовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие
Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем и микроавтобусом на трассе Симферополь – Алушта – Ялта, пострадали три человека, сообщила в субботу... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T17:57
2021-07-17T17:57
алушта
volkswagen group
симферополь
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем и микроавтобусом на трассе Симферополь – Алушта – Ялта, пострадали три человека, сообщила в субботу пресс-служба УМВД по Республике Крым."На автодороге Симферополь – Алушта – Ялта произошло ДТП, по предварительным данным, водитель рейсового автобуса, следовавший по маршруту Партенит – Симферополь, допустил столкновение с легковым автомобилем Volkswagen и микроавтобусом Mercedes", - сообщили в ведомстве.В результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в рейсовом автобусе.По предварительным данным, водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию и правильный скоростной режим, обстоятельства выясняются.
https://ria.ru/20210717/dtp-1741684421.html
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симферополь
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алушта, volkswagen group, симферополь, республика крым, происшествия
17:57 17.07.2021
 
В Крыму рейсовый автобус попал в ДТП, есть пострадавшие

Рейсовый автобус попал в ДТП на трассе Симферополь – Алушта – Ялта, пострадали три человека

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем и микроавтобусом на трассе СимферопольАлуштаЯлта, пострадали три человека, сообщила в субботу пресс-служба УМВД по Республике Крым.
"На автодороге Симферополь – Алушта – Ялта произошло ДТП, по предварительным данным, водитель рейсового автобуса, следовавший по маршруту Партенит – Симферополь, допустил столкновение с легковым автомобилем Volkswagen и микроавтобусом Mercedes", - сообщили в ведомстве.
В результате ДТП пострадали три человека, находившиеся в рейсовом автобусе.
По предварительным данным, водитель автобуса не выбрал безопасную дистанцию и правильный скоростной режим, обстоятельства выясняются.
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АлуштаVolkswagen GroupСимферопольРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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