https://ria.ru/20210717/dtp-1741654057.html
В Рязанской области три человека погибли в ДТП
В Рязанской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 17.07.2021
В Рязанской области три человека погибли в ДТП
Три человека погибли в результате ДТП на 322-м километре автодороги Р-22 "Каспий" на территории Рязанской области, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T12:04
2021-07-17T12:04
2021-07-17T12:04
авто
московская область (подмосковье)
рязанская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Три человека погибли в результате ДТП на 322-м километре автодороги Р-22 "Каспий" на территории Рязанской области, сообщило УМВД по региону."Сегодня примерно в 6.40 в Александро-Невском районе на 322-м километре автодороги Р-22 "Каспий" 50-летний житель Московской области, управляя легковым автомобилем Skoda, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем "КамАЗ" под управлением 22-летнего водителя", - говорится в сообщении.В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель и два пассажира легкового автомобиля - 49-летняя женщина и 75-летний мужчина, уточняет УМВД.Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.
https://ria.ru/20210716/dtp-1741564876.html
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авто, московская область (подмосковье), рязанская область, происшествия
В Рязанской области три человека погибли в ДТП
В Рязанской области три человека погибли при ДТП на 322-м километре автодороги Р-22 "Каспий"