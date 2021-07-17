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В Рязанской области три человека погибли в ДТП
В Рязанской области три человека погибли в ДТП - РИА Новости, 17.07.2021
В Рязанской области три человека погибли в ДТП
Три человека погибли в результате ДТП на 322-м километре автодороги Р-22 "Каспий" на территории Рязанской области, сообщило УМВД по региону. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T12:04
2021-07-17T12:04
авто
московская область (подмосковье)
рязанская область
происшествия
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РЯЗАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Три человека погибли в результате ДТП на 322-м километре автодороги Р-22 "Каспий" на территории Рязанской области, сообщило УМВД по региону."Сегодня примерно в 6.40 в Александро-Невском районе на 322-м километре автодороги Р-22 "Каспий" 50-летний житель Московской области, управляя легковым автомобилем Skoda, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем "КамАЗ" под управлением 22-летнего водителя", - говорится в сообщении.В результате ДТП на месте происшествия скончались водитель и два пассажира легкового автомобиля - 49-летняя женщина и 75-летний мужчина, уточняет УМВД.Полиция устанавливает причины и обстоятельства происшествия.
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авто, московская область (подмосковье), рязанская область, происшествия
12:04 17.07.2021
 
В Рязанской области три человека погибли в ДТП

В Рязанской области три человека погибли при ДТП на 322-м километре автодороги Р-22 "Каспий"

© Sputnik / Александр ИмедашвилиМашина скорой помощи в Тбилиси
Машина скорой помощи в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© Sputnik / Александр Имедашвили
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Три человека погибли в результате ДТП на 322-м километре автодороги Р-22 "Каспий" на территории Рязанской области, сообщило УМВД по региону.
"Сегодня примерно в 6.40 в Александро-Невском районе на 322-м километре автодороги Р-22 "Каспий" 50-летний житель Московской области, управляя легковым автомобилем Skoda, по предварительной информации, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем "КамАЗ" под управлением 22-летнего водителя", - говорится в сообщении.
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