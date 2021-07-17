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Причиной массового ДТП на западе Москвы стал автомобиль каршеринга

Причиной массового ДТП на западе Москвы стал автомобиль каршеринга - РИА Новости, 17.07.2021

Причиной массового ДТП на западе Москвы стал автомобиль каршеринга

Причиной ДТП на Кутузовском проспекте в Москве стал автомобиль каршеринга: водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, сообщает столичный... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T07:51

2021-07-17T07:51

2021-07-17T07:51

кутузовский проспект

авто

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Причиной ДТП на Кутузовском проспекте в Москве стал автомобиль каршеринга: водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, сообщает столичный департамент транспорта.Сообщается, что ДТП с участием машины каршеринга и четырех автомобилей произошло в ночь на субботу на Кутузовском проспекте, 76."Причина - водитель каршеринга не справился с управлением и выехал на встречку", - говорится в Telegram-канале дептранса.Отмечается, что водитель каршеринга погиб. Один человек пострадал."Точное число пострадавших уточняется", - добавили в сообщении.

кутузовский проспект

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кутузовский проспект, авто, москва, происшествия