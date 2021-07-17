https://ria.ru/20210717/dtp-1741636871.html
Причиной массового ДТП на западе Москвы стал автомобиль каршеринга
Причиной массового ДТП на западе Москвы стал автомобиль каршеринга - РИА Новости, 17.07.2021
Причиной массового ДТП на западе Москвы стал автомобиль каршеринга
Причиной ДТП на Кутузовском проспекте в Москве стал автомобиль каршеринга: водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, сообщает столичный... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T07:51
2021-07-17T07:51
2021-07-17T07:51
кутузовский проспект
авто
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737614615_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f460f282323614b952c985e2d60f8575.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Причиной ДТП на Кутузовском проспекте в Москве стал автомобиль каршеринга: водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, сообщает столичный департамент транспорта.Сообщается, что ДТП с участием машины каршеринга и четырех автомобилей произошло в ночь на субботу на Кутузовском проспекте, 76."Причина - водитель каршеринга не справился с управлением и выехал на встречку", - говорится в Telegram-канале дептранса.Отмечается, что водитель каршеринга погиб. Один человек пострадал."Точное число пострадавших уточняется", - добавили в сообщении.
кутузовский проспект
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737614615_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ac266fa99790627baf27e0c9d0d772ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кутузовский проспект, авто, москва, происшествия
Причиной массового ДТП на западе Москвы стал автомобиль каршеринга
Причиной массового ДТП на западе Москвы стал автомобиль каршеринга на встречной полосе