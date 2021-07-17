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На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП с погибшим
На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП с погибшим - РИА Новости, 17.07.2021
На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП с погибшим
Не менее пяти автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, в результате ДТП погиб один человек, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T01:53
2021-07-17T01:53
2021-07-17T10:59
кутузовский проспект
авто
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Не менее пяти автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, в результате ДТП погиб один человек, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.Инцидент произошел у дома 76. Предполагаемый виновник аварии, водитель каршеринга, погиб на месте. По предварительным данным, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Информации о других пострадавших нет. В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщается, что на Кутузовском проспекте столкнулись шесть автомобилей. Движение было затруднено в обе стороны: в область и центр перекрыты по три полосы. К четырем часам утра трассу полностью разблокировали.
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кутузовский проспект
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кутузовский проспект, авто, москва, происшествия
01:53 17.07.2021 (обновлено: 10:59 17.07.2021)
На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП с погибшим
На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись не менее пяти машин, один человек погиб