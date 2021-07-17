https://ria.ru/20210717/dtp-1741630528.html

На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП с погибшим

На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП с погибшим - РИА Новости, 17.07.2021

На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП с погибшим

Не менее пяти автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, в результате ДТП погиб один человек, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T01:53

2021-07-17T01:53

2021-07-17T10:59

кутузовский проспект

авто

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Не менее пяти автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, в результате ДТП погиб один человек, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.Инцидент произошел у дома 76. Предполагаемый виновник аварии, водитель каршеринга, погиб на месте. По предварительным данным, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Информации о других пострадавших нет. В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщается, что на Кутузовском проспекте столкнулись шесть автомобилей. Движение было затруднено в обе стороны: в область и центр перекрыты по три полосы. К четырем часам утра трассу полностью разблокировали.

https://ria.ru/20210717/dtp-1741629814.html

кутузовский проспект

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кутузовский проспект, авто, москва, происшествия