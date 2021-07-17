Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210717/dtp-1741630528.html
На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП с погибшим
На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП с погибшим - РИА Новости, 17.07.2021
На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП с погибшим
Не менее пяти автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, в результате ДТП погиб один человек, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T01:53
2021-07-17T10:59
кутузовский проспект
авто
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727152330_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_cc570ee5f26c0f29d509e5026b36c069.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Не менее пяти автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, в результате ДТП погиб один человек, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.Инцидент произошел у дома 76. Предполагаемый виновник аварии, водитель каршеринга, погиб на месте. По предварительным данным, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Информации о других пострадавших нет. В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщается, что на Кутузовском проспекте столкнулись шесть автомобилей. Движение было затруднено в обе стороны: в область и центр перекрыты по три полосы. К четырем часам утра трассу полностью разблокировали.
https://ria.ru/20210717/dtp-1741629814.html
кутузовский проспект
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727152330_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_0dd1de419fbfadc3139856361329e987.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кутузовский проспект, авто, москва, происшествия
01:53 17.07.2021 (обновлено: 10:59 17.07.2021)
 
На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП с погибшим

На Кутузовском проспекте в Москве столкнулись не менее пяти машин, один человек погиб

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор ГИБДД
Инспектор ГИБДД - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Не менее пяти автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве, в результате ДТП погиб один человек, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.
Инцидент произошел у дома 76. Предполагаемый виновник аварии, водитель каршеринга, погиб на месте. По предварительным данным, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Информации о других пострадавших нет.
В Telegram-канале столичного департамента транспорта сообщается, что на Кутузовском проспекте столкнулись шесть автомобилей. Движение было затруднено в обе стороны: в область и центр перекрыты по три полосы. К четырем часам утра трассу полностью разблокировали.
На западе Москвы водитель автомобиля Мазда совершила наезд на 3-х детей - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
01:06
Находившийся в коме после ДТП в Москве пятилетний мальчик умер
 
Кутузовский проспектАвтоМоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:49Эксперт оценил шансы координации действий России и США в Афганистане
15:47Пашинян заявил о территориальных претензиях Азербайджана к соседям
15:45Японская журналистка рассказала, чем ее поразила Россия
15:25Депутат Рады обвинил полицию в передаче личных данных граждан радикалам
15:16"Ростех" рассказал о первой "цели" нового российского истребителя
15:13В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1
15:12На Украине предупредили о худшем сценарии по "Северному потоку — 2"
15:10Мясников предупредил о смертельной опасности отеков
15:09В Австрии россиян призвали к бдительности из-за угрозы наводнений
15:08Эксперты посоветовали, как избавиться от спам-звонков
14:57Кириенко призвал молодежь на останавливаться на "моноопыте"
14:47МИД Афганистана сообщил о похищении дочери посла Кабула в Исламабаде
14:36На северо-востоке Каталонии загорелся природный парк
14:33"Ъ": Путин предлагал Байдену скоординировать действия по Афганистану
14:31В Алма-Ате для антипрививочников провели экскурсию в "красной" зоне
14:29В Иране во время протестов, вызванных недостатком воды, погиб человек
14:28Захарова прокомментировала визит представителя ОБСЕ на Украину
14:19ЛНР обнаружила украинские комплексы РЭБ у двух населенных пунктов
14:16СМИ: в Белом доме считают правдоподобной версию утечки коронавируса
14:13Глава Евросовета назвал условие решения проблем между Ереваном и Баку
Лента новостейМолния