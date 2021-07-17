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Роберт Дауни — младший впервые сыграет одну из главных ролей в сериале
Роберт Дауни — младший впервые сыграет одну из главных ролей в сериале - РИА Новости, 17.07.2021
Роберт Дауни — младший впервые сыграет одну из главных ролей в сериале
Роберт Дауни — младший впервые снимется в большой роли в сериале, для своего телевизионного дебюта он выбрал проект "Сочувствующий" ("The Sympathizer"),... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T03:44
2021-07-17T03:44
2021-07-17T03:44
роберт дауни-младший
пак чхан ук
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кино и сериалы
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Роберт Дауни — младший впервые снимется в большой роли в сериале, для своего телевизионного дебюта он выбрал проект "Сочувствующий" ("The Sympathizer"), сообщает Deadline. Проект основан на одноименном романе Вьет Тхань Нгуена, вышедшем в 2015 году и удостоенном Пулитцеровской премией. Дауни будет сниматься в паре с актером вьетнамского происхождения. Кто именно станет его коллегой, пока неизвестно, создатели шоу еще проводят кастинг.Сериал расскажет о нескольких днях перед концом Вьетнамской войны шпиона-коммуниста, в котором течет французская и вьетнамская кровь, и о том, что с ним произошло после. Роберту Дауни — младшему предстоит воплотить на экране сразу нескольких антагонистов, в том числе конгрессмена, агента ЦРУ и голливудского режиссера.Режиссером некоторых эпизодов станет Пак Чхан Ук, снявший "Олдбоя".
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роберт дауни-младший, пак чхан ук, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости.
Роберт Дауни — младший впервые снимется в большой роли в сериале, для своего телевизионного дебюта он выбрал проект "Сочувствующий" ("The Sympathizer"), сообщает
Deadline.
Проект основан на одноименном романе Вьет Тхань Нгуена, вышедшем в 2015 году и удостоенном Пулитцеровской премией.
Дауни будет сниматься в паре с актером вьетнамского происхождения. Кто именно станет его коллегой, пока неизвестно, создатели шоу еще проводят кастинг.
Сериал расскажет о нескольких днях перед концом Вьетнамской войны шпиона-коммуниста, в котором течет французская и вьетнамская кровь, и о том, что с ним произошло после.
Роберту Дауни — младшему предстоит воплотить на экране сразу нескольких антагонистов, в том числе конгрессмена, агента ЦРУ и голливудского режиссера.
Режиссером некоторых эпизодов станет Пак Чхан Ук, снявший "Олдбоя".