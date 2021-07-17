https://ria.ru/20210717/downey-1741611905.html

Роберт Дауни — младший впервые сыграет одну из главных ролей в сериале

Роберт Дауни — младший впервые сыграет одну из главных ролей в сериале - РИА Новости, 17.07.2021

Роберт Дауни — младший впервые сыграет одну из главных ролей в сериале

Роберт Дауни — младший впервые снимется в большой роли в сериале, для своего телевизионного дебюта он выбрал проект "Сочувствующий" ("The Sympathizer"),... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T03:44

2021-07-17T03:44

2021-07-17T03:44

роберт дауни-младший

пак чхан ук

культура

кино и сериалы

новости культуры

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Роберт Дауни — младший впервые снимется в большой роли в сериале, для своего телевизионного дебюта он выбрал проект "Сочувствующий" ("The Sympathizer"), сообщает Deadline. Проект основан на одноименном романе Вьет Тхань Нгуена, вышедшем в 2015 году и удостоенном Пулитцеровской премией. Дауни будет сниматься в паре с актером вьетнамского происхождения. Кто именно станет его коллегой, пока неизвестно, создатели шоу еще проводят кастинг.Сериал расскажет о нескольких днях перед концом Вьетнамской войны шпиона-коммуниста, в котором течет французская и вьетнамская кровь, и о том, что с ним произошло после. Роберту Дауни — младшему предстоит воплотить на экране сразу нескольких антагонистов, в том числе конгрессмена, агента ЦРУ и голливудского режиссера.Режиссером некоторых эпизодов станет Пак Чхан Ук, снявший "Олдбоя".

https://ria.ru/20210712/martin-1740930482.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роберт дауни-младший, пак чхан ук, кино и сериалы, новости культуры