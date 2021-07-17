21:24 17.07.2021 (обновлено: 05:18 18.07.2021)
Саакашвили рассказал о плане американцев по захвату Донецка
Экс-президент Грузии Саакашвили рассказал о о стратегии бывшего главы ЦРУ по захвату Донецка
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отвечает на вопросы журналистов перед началом встречи с депутатами фракции "Слуга народа" в Киеве
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В разгар боев в Донбассе у США был план по захвату Донецка, заявил бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в интервью каналу "Украина 24".
Как утверждает политик, экс-директор ЦРУ и экс-глава Центрального командования США Дэвид Петреус призывал киевские власти наступать на Донецк и даже подготовил план по взятию города. При этом Саакашвили не уточнил, когда именно Вашингтон планировал воплотить эту идею в жизнь.
"Я помню, был момент, когда они могли взять Донецк. Я не от себя это говорю — мне генерал Петреус <…> направил тогда длинную СМС, я был на севере штата Нью-Йорк, на каком-то празднике. Он говорит: "А, Б, В, Г, Д" — по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк", — сказал Саакашвили.
По его словам, Петреус настаивал на необходимости захватить Донецк, обосновывая это тем, что силовики могли справиться своими силами.
Саакашвили отметил, что переслал план американского генерала Петру Порошенко, но тот не отреагировал.
"Ну, понимаю, что хотя бы перезвони, заинтересуйся, пригласи этого человека, послушай его мнение. Я бы так сделал как минимум", — продолжил он.
По словам Саакашвили, он позвонил Порошенко и попытался обсудить с ним предложение американского генерала, но украинский президент увел тему разговора в другое русло.
Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали более 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, а в июле прошлого года в силу вступил всеобъемлющий режим перемирия. Несмотря на это, с февраля 2021 года ситуация вновь стала ухудшаться.