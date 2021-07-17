https://ria.ru/20210717/donetsk-1741646278.html

В ДНР нашли подтверждение версии о теракте на газопроводе

В ДНР нашли подтверждение версии о теракте на газопроводе - РИА Новости, 17.07.2021

В ДНР нашли подтверждение версии о теракте на газопроводе

Найденное на месте взрыва на газопроводе в Донецке оборудование указывает на то, что это была намеренная террористическая атака со стороны Киева, заявила в... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T10:21

2021-07-17T10:21

2021-07-17T15:43

наталья никонорова

мид днр

луганская народная республика

донецкая народная республика

денис пушилин

оон

украина

в мире

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ДОНЕЦК, 17 июл — РИА Новости. Найденное на месте взрыва на газопроводе в Донецке оборудование указывает на то, что это была намеренная террористическая атака со стороны Киева, заявила в субботу полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.По ее словам, это напрямую нарушает все достигнутые договоренности, в том числе и меры по усилению режима прекращения огня.Представитель МИД также отметила, что вопрос поднимут в рамках следующего заседания контактной группы. "Представители Донецкой народной республики на минской площадке приложат все усилия для того, чтобы международное сообщество было в полной мере осведомлено о беспределе и провокациях, которые устраивает Киев, со всеми вытекающими для украинских властей последствиями распространения правдивой информации об их преступных деяниях", — добавила Никонорова.Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".Ранее в ДНР сообщили, что в пятницу в Буденновском районе Донецка прогремел взрыв на газопроводе, погибших и пострадавших нет. Глава республики Денис Пушилин назвал случившееся терактом со стороны украинских силовиков.Власти Украины с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014-го приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210713/gorlovka-1741106332.html

https://ria.ru/20210712/dnr-1740875236.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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наталья никонорова, мид днр, луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, оон, украина, в мире