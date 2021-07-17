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В ДНР нашли подтверждение версии о теракте на газопроводе
В ДНР нашли подтверждение версии о теракте на газопроводе - РИА Новости, 17.07.2021
В ДНР нашли подтверждение версии о теракте на газопроводе
Найденное на месте взрыва на газопроводе в Донецке оборудование указывает на то, что это была намеренная террористическая атака со стороны Киева, заявила в... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T10:21
2021-07-17T15:43
наталья никонорова
мид днр
луганская народная республика
донецкая народная республика
денис пушилин
оон
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 17 июл — РИА Новости. Найденное на месте взрыва на газопроводе в Донецке оборудование указывает на то, что это была намеренная террористическая атака со стороны Киева, заявила в субботу полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.По ее словам, это напрямую нарушает все достигнутые договоренности, в том числе и меры по усилению режима прекращения огня.Представитель МИД также отметила, что вопрос поднимут в рамках следующего заседания контактной группы. "Представители Донецкой народной республики на минской площадке приложат все усилия для того, чтобы международное сообщество было в полной мере осведомлено о беспределе и провокациях, которые устраивает Киев, со всеми вытекающими для украинских властей последствиями распространения правдивой информации об их преступных деяниях", — добавила Никонорова.Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".Ранее в ДНР сообщили, что в пятницу в Буденновском районе Донецка прогремел взрыв на газопроводе, погибших и пострадавших нет. Глава республики Денис Пушилин назвал случившееся терактом со стороны украинских силовиков.Власти Украины с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014-го приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210713/gorlovka-1741106332.html
https://ria.ru/20210712/dnr-1740875236.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
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наталья никонорова, мид днр, луганская народная республика, донецкая народная республика, денис пушилин, оон, украина, в мире
10:21 17.07.2021 (обновлено: 15:43 17.07.2021)
 
В ДНР нашли подтверждение версии о теракте на газопроводе

В ДНР на месте взрыва на газопроводе нашли оборудование, которое указывает на террористическую атаку

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПредставители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 17 июл — РИА Новости. Найденное на месте взрыва на газопроводе в Донецке оборудование указывает на то, что это была намеренная террористическая атака со стороны Киева, заявила в субботу полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
По ее словам, это напрямую нарушает все достигнутые договоренности, в том числе и меры по усилению режима прекращения огня.
Представитель МИД также отметила, что вопрос поднимут в рамках следующего заседания контактной группы.
"Представители Донецкой народной республики на минской площадке приложат все усилия для того, чтобы международное сообщество было в полной мере осведомлено о беспределе и провокациях, которые устраивает Киев, со всеми вытекающими для украинских властей последствиями распространения правдивой информации об их преступных деяниях", — добавила Никонорова.
Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".
Окраины Горловки и Донецка после обстрела
13 июля, 15:53
В ДНР квалифицировали обстрел Горловки как теракт
Ранее в ДНР сообщили, что в пятницу в Буденновском районе Донецка прогремел взрыв на газопроводе, погибших и пострадавших нет. Глава республики Денис Пушилин назвал случившееся терактом со стороны украинских силовиков.
Власти Украины с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014-го приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 10:00
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Наталья НиконороваМИД ДНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинООНУкраинаВ мире
 
 
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