https://ria.ru/20210717/donbass-1741664563.html

Украинские силовики размещают бронетехнику в жилых районах, заявили в ЛНР

Украинские силовики размещают бронетехнику в жилых районах, заявили в ЛНР - РИА Новости, 17.07.2021

Украинские силовики размещают бронетехнику в жилых районах, заявили в ЛНР

Украинские силовики размещают бронетехнику в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в субботу журналистам в... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T14:08

2021-07-17T14:08

2021-07-17T14:08

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

оон

киев

украина

в мире

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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Украинские силовики размещают бронетехнику в подконтрольных Киеву населенных пунктах у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в субботу журналистам в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики."В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах на подконтрольной Украине территории", - сказал представитель пресс-службы.По его словам, в течение минувших суток разведка ЛНР выявила бронетехнику украинских силовиков в подконтрольных Киеву населенных пунктах Криничное и Роты.Летом прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в частности в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210717/donbass-1741663252.html

https://ria.ru/20210717/donbass-1741655234.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

украина

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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, оон, киев, украина, в мире