https://ria.ru/20210717/donbass-1741663252.html

Киев проигнорировал механизм прекращения огня в Донбассе, заявили в ЛНР

Киев проигнорировал механизм прекращения огня в Донбассе, заявили в ЛНР - РИА Новости, 17.07.2021

Киев проигнорировал механизм прекращения огня в Донбассе, заявили в ЛНР

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сообщила, что украинские представители в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T13:55

2021-07-17T13:55

2021-07-17T13:55

ситуация в днр и лнр

сцкк

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

оон

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ЛУГАНСК, 17 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сообщила, что украинские представители в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) проигнорировали попытки ЛНР оперативно задействовать координационный механизм для прекращения обстрелов со стороны ВС Украины.Ранее в ЛНР заявили, что украинские силовики в пятницу два раза открывали огонь по территории республики."Факты обстрелов со стороны ВСУ в оперативном порядке доведены представителям украинской стороны в СЦКК с целью принятия мер и исключения обвинения Народной республики в провокациях. Попытка представительства ЛНР в СЦКК задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины была в очередной раз проигнорирована украинской стороной в СЦКК", - заявил журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства республики.Он уточнил, что подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за украинскими силовиками, строго придерживаясь условий действующего перемирия, и готовы по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки.Летом прошлого года в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210717/obstrel-1741634297.html

https://ria.ru/20210717/donbass-1741655234.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, сцкк, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, оон, украина, в мире