https://ria.ru/20210717/donbass-1741644328.html

В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков

В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 17.07.2021

В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков

Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T09:53

2021-07-17T09:53

2021-07-17T09:53

ситуация в днр и лнр

сцкк

донбасс

донецкая народная республика

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в мире

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В пятницу в ДНР сообщили о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило четыре раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 20 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов.

https://ria.ru/20210717/obstrel-1741635342.html

https://ria.ru/20210716/lnr-1741599562.html

донбасс

донецкая народная республика

украина

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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире