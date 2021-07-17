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В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 17.07.2021
В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков
Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T09:53
2021-07-17T09:53
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В пятницу в ДНР сообщили о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило четыре раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 20 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов.
https://ria.ru/20210717/obstrel-1741635342.html
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донбасс
донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире
09:53 17.07.2021
 
В ДНР заявили о нарушении перемирия со стороны украинских силовиков

Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Киевском районе Донецка
Последствия обстрела в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в субботу журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в ДНР сообщили о четырех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки.
Солдаты ВСУ на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
06:56
В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило четыре раза", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по республике более 20 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из гранатометов.
Последствия обстрелов в Луганской области - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
 
 
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