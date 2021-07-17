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Россия сократила вложения в американский госдолг
Россия сократила вложения в американский госдолг - РИА Новости, 17.07.2021
Россия сократила вложения в американский госдолг
Вложения России в американские гособлигации в мае сократились примерно на 150 миллионов долларов, следует из данных Министерства финансов США. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T07:01
2021-07-17T07:01
2021-07-17T14:57
россия
министерство финансов сша
министерство финансов рф (минфин россии)
сша
экономика
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ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Вложения России в американские гособлигации в мае сократились примерно на 150 миллионов долларов, следует из данных Министерства финансов США.Российский портфель составил 3,805 миллиарда долларов против 3,957 миллиарда долларов в апреле и 3,976 миллиарда в марте, когда вложения сократились на 30 процентов.Россия перестала входить в число крупнейших держателей американского госдолга после того, как начала распродавать свой портфель. В 2018 году он достигал 96 миллиардов долларов.Российские власти неоднократно указывали, что Соединенные Штаты своей санкционной политикой подрывают доверие к собственной валюте, снижают вложения резервов страны в госдолг и способствуют увеличению объемов внешней торговли.В начале июля Минфин завершил конверсионные операции, сократив до нуля долю доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) и перераспределив накопления в пользу евро и юаня.
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россия, министерство финансов сша, министерство финансов рф (минфин россии), сша, экономика
07:01 17.07.2021 (обновлено: 14:57 17.07.2021)
Россия сократила вложения в американский госдолг
Минфин США: вложения России в американский госдолг сократились до 3,8 миллиарда долларов