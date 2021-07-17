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Россия сократила вложения в американский госдолг
Россия сократила вложения в американский госдолг - РИА Новости, 17.07.2021
Россия сократила вложения в американский госдолг
Вложения России в американские гособлигации в мае сократились примерно на 150 миллионов долларов, следует из данных Министерства финансов США. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T07:01
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россия
министерство финансов сша
министерство финансов рф (минфин россии)
сша
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ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Вложения России в американские гособлигации в мае сократились примерно на 150 миллионов долларов, следует из данных Министерства финансов США.Российский портфель составил 3,805 миллиарда долларов против 3,957 миллиарда долларов в апреле и 3,976 миллиарда в марте, когда вложения сократились на 30 процентов.Россия перестала входить в число крупнейших держателей американского госдолга после того, как начала распродавать свой портфель. В 2018 году он достигал 96 миллиардов долларов.Российские власти неоднократно указывали, что Соединенные Штаты своей санкционной политикой подрывают доверие к собственной валюте, снижают вложения резервов страны в госдолг и способствуют увеличению объемов внешней торговли.В начале июля Минфин завершил конверсионные операции, сократив до нуля долю доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) и перераспределив накопления в пользу евро и юаня.
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россия, министерство финансов сша, министерство финансов рф (минфин россии), сша, экономика
07:01 17.07.2021 (обновлено: 14:57 17.07.2021)
 
Россия сократила вложения в американский госдолг

Минфин США: вложения России в американский госдолг сократились до 3,8 миллиарда долларов

© Фото : Karolina Grabowska/PexelsАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© Фото : Karolina Grabowska/Pexels
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Вложения России в американские гособлигации в мае сократились примерно на 150 миллионов долларов, следует из данных Министерства финансов США.
Российский портфель составил 3,805 миллиарда долларов против 3,957 миллиарда долларов в апреле и 3,976 миллиарда в марте, когда вложения сократились на 30 процентов.
Россия перестала входить в число крупнейших держателей американского госдолга после того, как начала распродавать свой портфель. В 2018 году он достигал 96 миллиардов долларов.
Российские власти неоднократно указывали, что Соединенные Штаты своей санкционной политикой подрывают доверие к собственной валюте, снижают вложения резервов страны в госдолг и способствуют увеличению объемов внешней торговли.
В начале июля Минфин завершил конверсионные операции, сократив до нуля долю доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) и перераспределив накопления в пользу евро и юаня.
Печать долларовых банкнот - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
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РоссияМинистерство финансов СШАМинистерство финансов РФ (Минфин России)СШАЭкономика
 
 
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