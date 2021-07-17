https://ria.ru/20210717/dolg-1741635471.html

Россия сократила вложения в американский госдолг

Россия сократила вложения в американский госдолг - РИА Новости, 17.07.2021

Россия сократила вложения в американский госдолг

Вложения России в американские гособлигации в мае сократились примерно на 150 миллионов долларов, следует из данных Министерства финансов США. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T07:01

2021-07-17T07:01

2021-07-17T14:57

россия

министерство финансов сша

министерство финансов рф (минфин россии)

сша

экономика

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ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Вложения России в американские гособлигации в мае сократились примерно на 150 миллионов долларов, следует из данных Министерства финансов США.Российский портфель составил 3,805 миллиарда долларов против 3,957 миллиарда долларов в апреле и 3,976 миллиарда в марте, когда вложения сократились на 30 процентов.Россия перестала входить в число крупнейших держателей американского госдолга после того, как начала распродавать свой портфель. В 2018 году он достигал 96 миллиардов долларов.Российские власти неоднократно указывали, что Соединенные Штаты своей санкционной политикой подрывают доверие к собственной валюте, снижают вложения резервов страны в госдолг и способствуют увеличению объемов внешней торговли.В начале июля Минфин завершил конверсионные операции, сократив до нуля долю доллара в структуре Фонда национального благосостояния (ФНБ) и перераспределив накопления в пользу евро и юаня.

https://ria.ru/20210605/dollar-1735707973.html

россия

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россия, министерство финансов сша, министерство финансов рф (минфин россии), сша, экономика