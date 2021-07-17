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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210717/covid-1741633397.html
Инфекционист объяснил влияние теплой погоды на COVID-19
Инфекционист объяснил влияние теплой погоды на COVID-19 - РИА Новости, 17.07.2021
Инфекционист объяснил влияние теплой погоды на COVID-19
О влиянии жаркой погоды на состояние больных коронавирусной инфекцией рассказал в интервью радио Sputnik директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T04:10
2021-07-17T14:03
распространение коронавируса
георгий викулов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. О влиянии жаркой погоды на состояние больных коронавирусной инфекцией рассказал в интервью радио Sputnik директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов.По его словам, жаркая погода может усугубить течение COVID-19, особенно у пациентов с патологией сердца и сосудов. Эти люди и так плохо переносят жару, а коронавирусная инфекция делает их состояние еще тяжелее.Еще одним неприятным последствием жары инфекционист назвал дегидратацию — потерю организмом жидкости, которая, по его словам, увеличивает риски интоксикации и образования тромбов, причем у любого человека."Это особенно опасно при коронавирусе. Если не восполнять потерянную жидкость, начнется обезвоживание, что опасно для ослабленных людей", — сказал Георгий Викулов в интервью радио Sputnik.
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георгий викулов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия
04:10 17.07.2021 (обновлено: 14:03 17.07.2021)
 
Инфекционист объяснил влияние теплой погоды на COVID-19

Инфекционист Викулов предупредил о негативном влиянии жары на состояние больных COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. О влиянии жаркой погоды на состояние больных коронавирусной инфекцией рассказал в интервью радио Sputnik директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов.
По его словам, жаркая погода может усугубить течение COVID-19, особенно у пациентов с патологией сердца и сосудов. Эти люди и так плохо переносят жару, а коронавирусная инфекция делает их состояние еще тяжелее.

"Когда речь идет о любой массовой инфекции во время теплой погоды, если мы не берем в расчет кишечную инфекцию, имеется нагрузка на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, а так как у многих россиян есть патологии сердца и сосудов, это достаточно распространенные заболевания, нагрузка еще больше увеличивается", — объяснил Георгий Викулов.

Еще одним неприятным последствием жары инфекционист назвал дегидратацию — потерю организмом жидкости, которая, по его словам, увеличивает риски интоксикации и образования тромбов, причем у любого человека.
"Это особенно опасно при коронавирусе. Если не восполнять потерянную жидкость, начнется обезвоживание, что опасно для ослабленных людей", — сказал Георгий Викулов в интервью радио Sputnik.
Денис Проценко - РИА Новости, 1920, 08.07.2021
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Распространение коронавирусаГеоргий ВикуловКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Россия
 
 
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