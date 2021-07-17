https://ria.ru/20210717/covid-1741633397.html

Инфекционист объяснил влияние теплой погоды на COVID-19

Инфекционист объяснил влияние теплой погоды на COVID-19 - РИА Новости, 17.07.2021

Инфекционист объяснил влияние теплой погоды на COVID-19

О влиянии жаркой погоды на состояние больных коронавирусной инфекцией рассказал в интервью радио Sputnik директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T04:10

2021-07-17T04:10

2021-07-17T14:03

распространение коронавируса

георгий викулов

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. О влиянии жаркой погоды на состояние больных коронавирусной инфекцией рассказал в интервью радио Sputnik директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог Георгий Викулов.По его словам, жаркая погода может усугубить течение COVID-19, особенно у пациентов с патологией сердца и сосудов. Эти люди и так плохо переносят жару, а коронавирусная инфекция делает их состояние еще тяжелее.Еще одним неприятным последствием жары инфекционист назвал дегидратацию — потерю организмом жидкости, которая, по его словам, увеличивает риски интоксикации и образования тромбов, причем у любого человека."Это особенно опасно при коронавирусе. Если не восполнять потерянную жидкость, начнется обезвоживание, что опасно для ослабленных людей", — сказал Георгий Викулов в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210708/koronavirus-1740404684.html

россия

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георгий викулов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия