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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210717/chechnya-1741662897.html
В Чечне задержали подозреваемых в подделке сертификатов о вакцинации
В Чечне задержали подозреваемых в подделке сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 17.07.2021
В Чечне задержали подозреваемых в подделке сертификатов о вакцинации
Полицейские в Чечне задержали двоих жителей региона за подделку и реализацию сертификатов о вакцинации, сообщила пресс-служба МВД по ЧР. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T13:48
2021-07-17T13:48
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
алхан-кала
здоровье - общество
грозненский район
общество
происшествия
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ГРОЗНЫЙ, 16 июл - РИА Новости. Полицейские в Чечне задержали двоих жителей региона за подделку и реализацию сертификатов о вакцинации, сообщила пресс-служба МВД по ЧР."В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в селе Алхан-Кала задержан 63-летний мужчина. В ходе проверки документов он предъявил сертификат, подлинность которого вызвала сомнение у сотрудников полиции. Как установлено в ходе мероприятия, злоумышленник занимался подделкой и реализацией сертификатов о проведении вакцинации от COVID-19", - сообщает пресс-служба ведомства.По данным МВД, у задержанного полицейские изъяли фальшивые бланки, а также поддельные печати и штампы с наименованием различных медицинских учреждений республики.По данному факту проводится проверка, по результатам которой в отношении правонарушителей будут приняты меры по ст. 327 Уголовного кодекса РФ (изготовление или оборот поддельных документов).
https://ria.ru/20210717/spravka-1741657315.html
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коронавирус в россии, россия, алхан-кала, здоровье - общество, грозненский район, общество, происшествия
13:48 17.07.2021
 
В Чечне задержали подозреваемых в подделке сертификатов о вакцинации

В Чечне задержали двух мужчин, подозреваемых в подделке и продаже сертификатов о вакцинации

© РИА Новости / Владимир ПесняСертификат о вакцинации
Сертификат о вакцинации - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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ГРОЗНЫЙ, 16 июл - РИА Новости. Полицейские в Чечне задержали двоих жителей региона за подделку и реализацию сертификатов о вакцинации, сообщила пресс-служба МВД по ЧР.
"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в селе Алхан-Кала задержан 63-летний мужчина. В ходе проверки документов он предъявил сертификат, подлинность которого вызвала сомнение у сотрудников полиции. Как установлено в ходе мероприятия, злоумышленник занимался подделкой и реализацией сертификатов о проведении вакцинации от COVID-19", - сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
12:44Распространение коронавируса
В КБР возбудили дело о подделке справки о вакцинации от COVID-19
По данным МВД, у задержанного полицейские изъяли фальшивые бланки, а также поддельные печати и штампы с наименованием различных медицинских учреждений республики.
"Сотрудниками полиции отдела МВД России по Грозненскому району также был задержан житель Грозного, 1974 года рождения, который помогал мужчине в изготовлении поддельных сертификатов и печатей", - передаёт источник.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой в отношении правонарушителей будут приняты меры по ст. 327 Уголовного кодекса РФ (изготовление или оборот поддельных документов).
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