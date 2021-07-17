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В Чечне задержали подозреваемых в подделке сертификатов о вакцинации
В Чечне задержали подозреваемых в подделке сертификатов о вакцинации - РИА Новости, 17.07.2021
В Чечне задержали подозреваемых в подделке сертификатов о вакцинации
Полицейские в Чечне задержали двоих жителей региона за подделку и реализацию сертификатов о вакцинации, сообщила пресс-служба МВД по ЧР. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T13:48
2021-07-17T13:48
2021-07-17T13:48
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ГРОЗНЫЙ, 16 июл - РИА Новости. Полицейские в Чечне задержали двоих жителей региона за подделку и реализацию сертификатов о вакцинации, сообщила пресс-служба МВД по ЧР."В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в селе Алхан-Кала задержан 63-летний мужчина. В ходе проверки документов он предъявил сертификат, подлинность которого вызвала сомнение у сотрудников полиции. Как установлено в ходе мероприятия, злоумышленник занимался подделкой и реализацией сертификатов о проведении вакцинации от COVID-19", - сообщает пресс-служба ведомства.По данным МВД, у задержанного полицейские изъяли фальшивые бланки, а также поддельные печати и штампы с наименованием различных медицинских учреждений республики.По данному факту проводится проверка, по результатам которой в отношении правонарушителей будут приняты меры по ст. 327 Уголовного кодекса РФ (изготовление или оборот поддельных документов).
https://ria.ru/20210717/spravka-1741657315.html
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коронавирус в россии, россия, алхан-кала, здоровье - общество, грозненский район, общество, происшествия
В Чечне задержали подозреваемых в подделке сертификатов о вакцинации
В Чечне задержали двух мужчин, подозреваемых в подделке и продаже сертификатов о вакцинации