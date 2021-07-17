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Российские дипломаты посетили Бута в тюрьме

Российские дипломаты посетили Бута в тюрьме - РИА Новости, 17.07.2021

Российские дипломаты посетили Бута в тюрьме

Российские дипломаты посетили в американской тюрьме Виктора Бута, сообщило в заявлении посольство России в Вашингтоне. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T02:52

2021-07-17T02:52

2021-07-17T05:11

россия

виктор бут

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Российские дипломаты посетили в американской тюрьме Виктора Бута, сообщило в заявлении посольство России в Вашингтоне."В целях оказания консульско-правового содействия российские дипломаты на днях посетили российского гражданина В.А. Бута в тюрьме "Мэрион" штата Иллинойс. Поддержали россиянина. Заверили соотечественника в том, что будем и далее отстаивать его права и защищать интересы. Продолжим оказывать необходимую помощь нашим гражданам", - говорится в заявлении.Бут в 2012 году осужден в США на 25 лет по обвинению в сговоре с целью продажи оружия и поддержки терроризма.

https://ria.ru/20210713/vozvraschenie-1741046428.html

россия

вашингтон (город)

сша

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россия, виктор бут, вашингтон (город), сша, в мире