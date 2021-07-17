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Российские дипломаты посетили Бута в тюрьме
Российские дипломаты посетили Бута в тюрьме - РИА Новости, 17.07.2021
Российские дипломаты посетили Бута в тюрьме
Российские дипломаты посетили в американской тюрьме Виктора Бута, сообщило в заявлении посольство России в Вашингтоне. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T02:52
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виктор бут
вашингтон (город)
сша
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Российские дипломаты посетили в американской тюрьме Виктора Бута, сообщило в заявлении посольство России в Вашингтоне."В целях оказания консульско-правового содействия российские дипломаты на днях посетили российского гражданина В.А. Бута в тюрьме "Мэрион" штата Иллинойс. Поддержали россиянина. Заверили соотечественника в том, что будем и далее отстаивать его права и защищать интересы. Продолжим оказывать необходимую помощь нашим гражданам", - говорится в заявлении.Бут в 2012 году осужден в США на 25 лет по обвинению в сговоре с целью продажи оружия и поддержки терроризма.
https://ria.ru/20210713/vozvraschenie-1741046428.html
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россия, виктор бут, вашингтон (город), сша, в мире
02:52 17.07.2021 (обновлено: 05:11 17.07.2021)
 
Российские дипломаты посетили Бута в тюрьме

Российские дипломаты посетили в американской тюрьме заключенного Виктора Бута

© AP Photo / Apichart WeerawongВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© AP Photo / Apichart Weerawong
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Российские дипломаты посетили в американской тюрьме Виктора Бута, сообщило в заявлении посольство России в Вашингтоне.
"В целях оказания консульско-правового содействия российские дипломаты на днях посетили российского гражданина В.А. Бута в тюрьме "Мэрион" штата Иллинойс. Поддержали россиянина. Заверили соотечественника в том, что будем и далее отстаивать его права и защищать интересы. Продолжим оказывать необходимую помощь нашим гражданам", - говорится в заявлении.
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 11:14
В МИД рассказали о возвращении заключенных в США россиян
Бут в 2012 году осужден в США на 25 лет по обвинению в сговоре с целью продажи оружия и поддержки терроризма.
 
РоссияВиктор БутВашингтон (город)СШАВ мире
 
 
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