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Власти рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-28
Власти рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-28 - РИА Новости, 17.07.2021
Власти рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-28
Пилота и одну из пассажирок самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку в Томской области, госпитализировали в областную клиническую больницу, сообщил... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T07:18
2021-07-17T09:16
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
жесткая посадка ан-28 в томской области
томская областная клиническая больница
ан-28
томская область
бакчарский район
кедровый
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 17 июл — РИА Новости. Пилота и одну из пассажирок самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку в Томской области, госпитализировали в областную клиническую больницу, сообщил региональный депздрав.Мужчина 1965 г. р. с поврежденной ногой находится в отделении травматологии, а девушка 2003 г. р. — в нейрохирургии.Состояние пострадавшей на утро субботы ближе к удовлетворительному. По словам главврача больницы Михаила Лукашова, ее в ближайшее время могут выписать.Второму госпитализированному пациенту в ближайшее время сделают операцию — металлоостеосинтез.Тринадцатилетнего подростка, которого доставили на вертолете в Томск, отпустили домой, он здоров.Остальные пассажиры борта получили небольшие ушибы и сотрясения легкой степени. Госпитализация им не потребовалась.Ан-28 авиакомпании "Сибирская легкая авиация", следовавший из Кедрового в Томск, пропал с радаров в пятницу. Около 13:00 (по московскому времени) в МЧС получили сообщение, что у самолета сработал аварийный маяк. Во время поисковой операции выяснилось, что воздушное судно совершило жесткую посадку в Бакчарском районе. Все находившиеся на борту 18 человек выжили.СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.По словам второго пилота Фаруха Хасанова, причиной ЧП стал отказ двух двигателей самолета.
https://ria.ru/20210716/samolet-1741576228.html
https://ria.ru/20210716/an-28-1741617956.html
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томская область
бакчарский район
кедровый
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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жесткая посадка ан-28 в томской области, томская областная клиническая больница , ан-28, томская область, бакчарский район, кедровый, происшествия
07:18 17.07.2021 (обновлено: 09:16 17.07.2021)
 
Власти рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-28

Пилот и пассажирка аварийно севшего самолета Ан-28 остаются в больнице в Томске

© РИА Новости / Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи на месте, куда должны привезти пассажиров, эвакуированных вертолетом с места жесткой посадки самолета Ан-28 "Сибирской легкой авиации" в Томской области
Машины скорой помощи на месте, куда должны привезти пассажиров, эвакуированных вертолетом с места жесткой посадки самолета Ан-28 Сибирской легкой авиации в Томской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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НОВОСИБИРСК, 17 июл — РИА Новости. Пилота и одну из пассажирок самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку в Томской области, госпитализировали в областную клиническую больницу, сообщил региональный депздрав.
Мужчина 1965 г. р. с поврежденной ногой находится в отделении травматологии, а девушка 2003 г. р. — в нейрохирургии.

"Оба пациента находятся на лечебно-охранительном режиме", — уточнила замгубернатора Алена Левко.

Состояние пострадавшей на утро субботы ближе к удовлетворительному. По словам главврача больницы Михаила Лукашова, ее в ближайшее время могут выписать.
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Второму госпитализированному пациенту в ближайшее время сделают операцию — металлоостеосинтез.
Тринадцатилетнего подростка, которого доставили на вертолете в Томск, отпустили домой, он здоров.
Остальные пассажиры борта получили небольшие ушибы и сотрясения легкой степени. Госпитализация им не потребовалась.
Пилот самолета Ан-28 Фарух Хасанов, доставленный вместе с пассажирами в Томск с места жесткой посадки самолета - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
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Однокурсник рассказал о пилоте жестко севшего под Томском Ан-28
Ан-28 авиакомпании "Сибирская легкая авиация", следовавший из Кедрового в Томск, пропал с радаров в пятницу. Около 13:00 (по московскому времени) в МЧС получили сообщение, что у самолета сработал аварийный маяк. Во время поисковой операции выяснилось, что воздушное судно совершило жесткую посадку в Бакчарском районе. Все находившиеся на борту 18 человек выжили.
СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
По словам второго пилота Фаруха Хасанова, причиной ЧП стал отказ двух двигателей самолета.
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Следственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Жесткая посадка Ан-28 в Томской областиТомская областная клиническая больницаАн-28Томская областьБакчарский районКедровыйПроисшествия
 
 
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