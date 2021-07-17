https://ria.ru/20210717/bolnitsa-1741636216.html

Власти рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-28

Власти рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-28 - РИА Новости, 17.07.2021

Власти рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-28

Пилота и одну из пассажирок самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку в Томской области, госпитализировали в областную клиническую больницу, сообщил... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T07:18

2021-07-17T07:18

2021-07-17T09:16

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

жесткая посадка ан-28 в томской области

томская областная клиническая больница

ан-28

томская область

бакчарский район

кедровый

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 17 июл — РИА Новости. Пилота и одну из пассажирок самолета Ан-28, совершившего жесткую посадку в Томской области, госпитализировали в областную клиническую больницу, сообщил региональный депздрав.Мужчина 1965 г. р. с поврежденной ногой находится в отделении травматологии, а девушка 2003 г. р. — в нейрохирургии.Состояние пострадавшей на утро субботы ближе к удовлетворительному. По словам главврача больницы Михаила Лукашова, ее в ближайшее время могут выписать.Второму госпитализированному пациенту в ближайшее время сделают операцию — металлоостеосинтез.Тринадцатилетнего подростка, которого доставили на вертолете в Томск, отпустили домой, он здоров.Остальные пассажиры борта получили небольшие ушибы и сотрясения легкой степени. Госпитализация им не потребовалась.Ан-28 авиакомпании "Сибирская легкая авиация", следовавший из Кедрового в Томск, пропал с радаров в пятницу. Около 13:00 (по московскому времени) в МЧС получили сообщение, что у самолета сработал аварийный маяк. Во время поисковой операции выяснилось, что воздушное судно совершило жесткую посадку в Бакчарском районе. Все находившиеся на борту 18 человек выжили.СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.По словам второго пилота Фаруха Хасанова, причиной ЧП стал отказ двух двигателей самолета.

https://ria.ru/20210716/samolet-1741576228.html

https://ria.ru/20210716/an-28-1741617956.html

https://ria.ru/20210716/pilot-1741610294.html

томская область

бакчарский район

кедровый

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2021

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следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), жесткая посадка ан-28 в томской области, томская областная клиническая больница , ан-28, томская область, бакчарский район, кедровый, происшествия