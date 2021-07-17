https://ria.ru/20210717/bogolyubskiy-1741599714.html

"Об этом не говорили": ученые раскрыли детали гибели Андрея Боголюбского

"Об этом не говорили": ученые раскрыли детали гибели Андрея Боголюбского - РИА Новости, 17.07.2021

"Об этом не говорили": ученые раскрыли детали гибели Андрея Боголюбского

Православные в субботу отмечают день памяти святого Андрея Боголюбского. Историки давно спорят об обстоятельствах гибели одного из самых могущественных... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T08:00

2021-07-17T08:00

2021-07-17T08:02

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Никита Бизин. Православные в субботу отмечают день памяти святого Андрея Боголюбского. Историки давно спорят об обстоятельствах гибели одного из самых могущественных правителей XII века, о том, кто и за что убил князя. О самом кровавом преступлении древнерусской истории — в материале РИА Новости.Кровавая расправаВ ночь на 17 июля 1174-го в покои Андрея Боголюбского неожиданно постучались. "Кто там?" — спросил он. "Прокопий", — отозвались с той стороны. Но князь, хорошо знавший голос верного слуги, сразу понял, что это обман. И тут же потянулся за мечом, обычно висевшим над его постелью. Но оружия там не оказалось. В спальню ворвались пьяные люди.В кромешной тьме на князя набросились двое. Боголюбский был довольно рослым и оттолкнул одного из нападавших. Его по ошибке закололи подельники. Князь отбивался, скорее всего, подручными предметами, которые нащупал в темноте. Его полоснули ножом по лицу, но он продолжал сопротивляться. Потерял сознание после сильного удара по голове.Решив, что дело сделано, заговорщики отправились в винный погреб — отпраздновать победу. В это время Боголюбский пришел в себя и пополз к выходу из палат. Нужно было где-то спрятаться. Но где? В потемках он добрался до винтовой лестницы одной из башен. Там можно было укрыться.Вскоре нападавшие вернулись, чтобы спрятать тела убитых. Князя нашли по кровавому следу — принялись рубить его мечами и саблями. Финальным аккордом драмы стали три страшных удара. Один пришелся в левое бедро и сбил князя с ног. Второй отсек левую руку, и кровь захлестала фонтаном. Третий — в висок — был последним.Пожалуй, ни одно убийство летописи не описывали так подробно. Неудивительно — князя Андрея Боголюбского считают самым значимым правителем XII века. Его очень любили в народе. Он основал города Переславль-Залесский и Дмитров, укрепил стенами почти никому не известное поселение со смешным для того времени названием Москва. Растил и украшал любимое детище — Владимир, куда перевез из Киева чудотворную икону Богоматери. А недалеко от Боголюбова, личной резиденции, построил ныне знаменитую на весь мир церковь Покрова-на-Нерли. Казалось бы, зачем его убивать?Чужой среди своихКак отмечают исследователи, Андрей Боголюбский задолго до Петра I приоткрыл "окно в Европу": до него на Руси не было правителя, столь активного в международной политике. Германский император Фридрих Барбаросса и византийский Мануил I — самые влиятельные на тот момент монархи — называли князя братом и считали равным себе. Само собой, это не могло не злить глав других древнерусских княжеств.А с ними Боголюбский воевал постоянно. Чего только стоят опустошительные походы на Киев и Новгород, когда он "утопиша в крови" тысячи горожан. Кроме того, князь Андрей, полагают историки, стремился к единоличному правлению — даже именовал себя "Великим государем", чего не было на Руси уже полвека."Родись Боголюбский на двести лет позже, его "самодержавная" политика пришлась бы ко двору. Но в эпоху феодальной раздробленности это было просто невозможно", — поясняет РАИ Новости историк-медиевист Клим Жуков.Князь, по его словам, немало насолил и ближайшим родственникам. В 1161-м выгнал из Владимирского княжества мачеху, греческую царевну Ольгу, вместе с ее малолетними детьми. Недовольны "диктаторскими замашками" были и его братья — Михаил и Всеволод Большое Гнездо. Поэтому не исключено, что с Андреем расправилась родня, что для той поры было в порядке вещей.Московский следВпрочем, есть и другая версия. Историки обнаружили в хрониках любопытный эпизод в биографии князя Андрея, связанный с Москвой. Город, как известно, основал его отец Юрий Долгорукий. Но, как отмечали летописцы, он не имел на это права — земля принадлежала некоему боярину Степану Кучке, поплатившемуся за упрямство жизнью.На этом Долгорукий не остановился. Он выдал дочь убитого землевладельца Улиту за Андрея, что по тем временам расценивалось как оскорбление памяти погибшего. Боголюбский, в свою очередь, сделал ее братьев приближенными — это и стало его роковой ошибкой.Более того, Андрей в порыве ярости однажды приказал казнить младшего члена клана Кучковичей. Остальные братья затаили на него большую обиду. "Сегодня его казнил, а завтра — нас, так промыслим о князе этом", — приводит хронист слова одного из заговорщиков. Всего их было двадцать, во главе стояли Петр, Яким и Амбал.Последний работал ключником правителя — не пускал посторонних в княжеские покои. Поэтому заговорщики без труда проникли в спальню Боголюбского. А незадолго до убийства слуга выкрал княжеский меч.Надо сказать, исследователи долго сомневались, что Кучковичи осмелились бы на такую серьезную и дерзкую операцию. Однако не так давно появился важный аргумент в пользу именно этой версии.Граффити на стенеВ 2015-м при реставрации Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском на стенах храма обнаружили около дюжины граффити различного содержания. Реставраторы полностью расчистили наиболее объемную надпись, а спустя пару лет ее оцифровали.Оказалось, что это ни много ни мало — сообщение об убийстве князя. В левой колонке — имена заговорщиков с пожеланием им "вечной адской муки". А справа — рассказ о преступлении."Мы пока не можем назвать всех убийц князя. Значительная часть текста утрачена, а что-то пока не удается расшифровать. Но мы установили несколько имен, не упоминаемых в летописи. Это Ивка, Петрко, Стырята. Перечислено было примерно 20 человек, то есть летопись подтверждается", — объясняет РИА Новости филолог Алексей Гиппиус.Переславская настенная надпись, отмечает специалист, — подлинный документ, созданный по горячим следам громкого преступления. Правда, неизвестна точная дата: граффити могли сделать после казни убийц князя — либо до расправы, в назидание остальным.Непонятно только, почему убийство совершили в Боголюбове, а надпись нашли в Переславле. "Вполне возможно, мы имеем дело с официальным текстом для размещения на стенах соборных храмов епархии. И до нас дошла одна из многочисленных копий. Не исключено, что когда-нибудь мы обнаружим это же сообщение на других древних храмах Владимиро-Суздальской земли", — предполагает Гиппиус.Не последние подозреваемыеВместе с тем историки допускают, что заговорщиков было гораздо больше. Кроме Кучковичей, в этом могли участвовать младшие братья князя и даже родственники греческой мачехи."Убийство Боголюбского было дворцовым переворотом в антураже XII века, — считает Клим Жуков. — Возможная причина — ущемление клановых интересов. Конкретно — бояр Кучковичей, мстивших за родственников".Еще одна интересная деталь: Андрей Боголюбский незадолго до гибели узнал о готовящемся заговоре и казнил одного из соучастников."Поступать так было нельзя, следовало установить за ним слежку. Ведь, зная о заговоре, зачем рубить голову всего одному? Оперативная работа у Боголюбского была поставлена плохо, в отличие от внешней политики", — говорит медиевист.Белых пятен в этой истории по-прежнему много. Ученые надеются выяснить и другие подробности одного из самых громких убийств в русской истории.

https://ria.ru/20210613/nevskiy-1736830854.html

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москва, владимир, переславль-залесский