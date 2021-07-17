https://ria.ru/20210717/belgiya-1741657195.html

Число погибших из-за наводнения в Бельгии увеличилось до 27

Число погибших из-за наводнения в Бельгии увеличилось до 27 - РИА Новости, 17.07.2021

Число погибших из-за наводнения в Бельгии увеличилось до 27

По меньшей мере 27 человек погибли в результате наводнений в Бельгии, поисково-спасательные работы продолжаются, сообщил в субботу бельгийский телеканал RTBF. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T12:42

2021-07-17T12:42

2021-07-17T12:42

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БРЮССЕЛЬ, 17 июл - РИА Новости. По меньшей мере 27 человек погибли в результате наводнений в Бельгии, поисково-спасательные работы продолжаются, сообщил в субботу бельгийский телеканал RTBF.В минувшую пятницу МВД Бельгии подтвердило гибель 20 человек, тела девяти были опознаны. Также, по данным МВД, порядка 20 человек числятся поправшими без вести.В течение недели мощные ливни обрушились на южные бельгийские провинции, что привело к беспрецедентным по своим масштабам наводнениям в этой стране. "Наводнения могут стать самыми катастрофичными для нашей страны", - сказал бельгийский премьер Александр де Кроо на пресс-конференции в Брюсселе.Он объявил 20 июля днем национального траура из-за большого числа жертв. В субботу де Кроо посещает наиболее пострадавшие районы в сопровождении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

https://ria.ru/20210716/navodnenie-1741608294.html

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мвд бельгии, брюссель, бельгия, в мире