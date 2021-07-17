https://ria.ru/20210717/azerbaydzhan-1741642021.html

Азербайджан заявил об обстреле позиций на границе с Арменией

Азербайджан заявил об обстреле позиций на границе с Арменией - РИА Новости, 17.07.2021

Азербайджан заявил об обстреле позиций на границе с Арменией

Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций в нескольких направлениях границы с Арменией. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T09:28

2021-07-17T09:28

2021-07-17T09:28

россия

никол пашинян

минобороны азербайджана

минобороны армении

одкб

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598892485_0:263:2724:1795_1920x0_80_0_0_a4946c3d2b25cc2d38a49ad321689ff1.jpg

БАКУ, 17 июл - РИА Новости. Минобороны Азербайджана заявило об обстреле своих позиций в нескольких направлениях границы с Арменией."Шестнадцатого июля с 20.40 до 22.30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных на территории села Йухары Шорджа Басаркечарского района, и 17 июля примерно в 01.00 с направления села Мосесгех Бердского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении села Истису Кельбаджарского района и села Агдам Товузского района", - говорится в заявлении МО Азербайджана.По данным азербайджанского военного ведомства, 17 июля в 08.30 (07.30 мск) подразделения армянских вооруженных сил, расположенные близ села Араздейен Ведийского района, из разнокалиберного оружия подвергли обстрелу позиции Азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики."С целью подавления огневой активности противной стороны был произведен ответный огонь. Потерь среди личного состава Азербайджанской армии нет", - говорится в заявлении.Ситуация на границе Армении и Азербайджана обострилась 12 мая. Минобороны Армении сообщало, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту РФ Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией на границе с Азербайджаном.В конце мая минобороны Азербайджана заявило о задержании шестерых армянских военных при попытке перейти границу. Оборонное ведомство Армении в свою очередь заявило, что шестеро военных были пленены, когда "проводили инженерные работы на охраняемой территории воинской части армянских ВС на приграничном участке Гегаркуникской области" на границе с Азербайджаном.

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/azerbaydzhan-1737885845.html

россия

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, минобороны азербайджана, минобороны армении, одкб, владимир путин, азербайджан, армения, в мире