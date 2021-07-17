https://ria.ru/20210717/aviatorov-1741703263.html

Умер второй ребенок, которого девушка сбила на переходе в Москве

Умер второй ребенок, которого девушка сбила на переходе в Москве - РИА Новости, 18.07.2021

Умер второй ребенок, которого девушка сбила на переходе в Москве

Умер еще один ребенок, которого сбили на пешеходном переходе в Москве, говорится в Telegram-канале столичной ГИБДД. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-17T21:42

2021-07-17T21:42

2021-07-18T02:49

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Умер еще один ребенок, которого сбили на пешеходном переходе в Москве, говорится в Telegram-канале столичной ГИБДД."Второй малыш <...> скончался в больнице. Уточнение: малыш в момент ДТП был на беговеле, ему три года", — говорится в сообщении.Инцидент произошел накануне на улице Авиаторов. Валерия Башкирова на Mazda сбила на нерегулируемом пешеходном переходе троих детей. В момент аварии они находились вместе с двумя взрослыми, девятимесячный малыш был в коляске. Дети приняли на себя основной удар. Их госпитализировали, позднее старший ребенок скончался в больнице — он получил перелом основания черепа.Суд отправил Башкирову под домашний арест как минимум до 15 сентября. Ей предъявили обвинения по части 3 статьи 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", по которой грозит пять лет тюрьмы. Однако теперь обвинение должны переквалифицировать.Водитель Mazda получила водительское удостоверение в 2020 году. По предварительным данным, во время ДТП она была в состоянии алкогольного опьянения.

https://ria.ru/20210717/arest-1741673439.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия