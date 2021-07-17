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Умер второй ребенок, которого девушка сбила на переходе в Москве
Умер второй ребенок, которого девушка сбила на переходе в Москве - РИА Новости, 18.07.2021
Умер второй ребенок, которого девушка сбила на переходе в Москве
Умер еще один ребенок, которого сбили на пешеходном переходе в Москве, говорится в Telegram-канале столичной ГИБДД. РИА Новости, 18.07.2021
2021-07-17T21:42
2021-07-18T02:49
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Умер еще один ребенок, которого сбили на пешеходном переходе в Москве, говорится в Telegram-канале столичной ГИБДД."Второй малыш &lt;...&gt; скончался в больнице. Уточнение: малыш в момент ДТП был на беговеле, ему три года", — говорится в сообщении.Инцидент произошел накануне на улице Авиаторов. Валерия Башкирова на Mazda сбила на нерегулируемом пешеходном переходе троих детей. В момент аварии они находились вместе с двумя взрослыми, девятимесячный малыш был в коляске. Дети приняли на себя основной удар. Их госпитализировали, позднее старший ребенок скончался в больнице — он получил перелом основания черепа.Суд отправил Башкирову под домашний арест как минимум до 15 сентября. Ей предъявили обвинения по части 3 статьи 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", по которой грозит пять лет тюрьмы. Однако теперь обвинение должны переквалифицировать.Водитель Mazda получила водительское удостоверение в 2020 году. По предварительным данным, во время ДТП она была в состоянии алкогольного опьянения.
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москва, происшествия
21:42 17.07.2021 (обновлено: 02:49 18.07.2021)
 
Умер второй ребенок, которого девушка сбила на переходе в Москве

Умер второй ребенок из трех, сбитых женщиной на Mazda на западе Москвы

© Фото : Госавтоинспекция Москвы На западе Москвы водитель автомобиля "Мазда" совершила наезд на 3-х детей
 На западе Москвы водитель автомобиля Мазда совершила наезд на 3-х детей - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© Фото : Госавтоинспекция Москвы
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Умер еще один ребенок, которого сбили на пешеходном переходе в Москве, говорится в Telegram-канале столичной ГИБДД.
"Второй малыш <...> скончался в больнице. Уточнение: малыш в момент ДТП был на беговеле, ему три года", — говорится в сообщении.
Инцидент произошел накануне на улице Авиаторов. Валерия Башкирова на Mazda сбила на нерегулируемом пешеходном переходе троих детей. В момент аварии они находились вместе с двумя взрослыми, девятимесячный малыш был в коляске. Дети приняли на себя основной удар. Их госпитализировали, позднее старший ребенок скончался в больнице — он получил перелом основания черепа.
Суд отправил Башкирову под домашний арест как минимум до 15 сентября. Ей предъявили обвинения по части 3 статьи 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека)", по которой грозит пять лет тюрьмы. Однако теперь обвинение должны переквалифицировать.
Водитель Mazda получила водительское удостоверение в 2020 году. По предварительным данным, во время ДТП она была в состоянии алкогольного опьянения.
На западе Москвы водитель автомобиля Мазда совершила наезд на 3-х детей - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
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