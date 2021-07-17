https://ria.ru/20210717/ava-1741582771.html

У евреев всего мира наступает "черный день календаря"

У евреев всего мира наступает "черный день календаря" - РИА Новости, 17.07.2021

У евреев всего мира наступает "черный день календаря"

День траура 9 ава (Тиша бе-Ав), установленный в память о разрушении Первого и Второго иерусалимских храмов отмечают в субботу иудеи, главы еврейских общин... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T00:11

2021-07-17T00:11

2021-07-17T03:33

религия и мировоззрение

берл лазар

иерусалим

богдан хмельницкий

украина

справки

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. День траура 9 ава (Тиша бе-Ав), установленный в память о разрушении Первого и Второго иерусалимских храмов отмечают в субботу иудеи, главы еврейских общин России напомнили в своих обращениях прихожанам о вечных ценностях, дарованных богом, и причинах падения святынь."Ежегодно 9 ава весь еврейский народ отмечает скорбную дату: день разрушения Первого и Второго Храма. В Святых книгах говорится, что Первый Храм был разрушен за грех идолопоклонства и за то, что народ забыл, что Тора дана от Бога, и учил ее лишь в качестве интеллектуального развлечения. Что касается Второго Храма – он пал из-за "синъат-хинам", беспричинной ненависти между евреями (...) В Торе сказано: "И постройте мне храм, чтобы Я пребывал среди вас". Если дети Божьи отходят от служения своему Отцу, от Его Торы и заповедей – какой смысл Отцу находиться среди них? И точно так же – если дети начинают враждовать друг с другом, они фактически перестают быть братьями, они отрицают, что у них общий Отец! В этом контексте разрушение первого и второго Храма произошло по одной и той же фундаментальной причине: люди отпали от тех вечных ценностей, которые даровал им Бог", - говорится в обращении главного раввина России Берл Лазара к еврейским общинам.Раввин Лазар отметил, что главное в этот день не только постится и молится, но и твердо решить для себя "делать всё, чтобы заслужить восстановление Храма, выработать такую линию поведения, которая позволит приблизить это событие, о котором мечтают и молятся все евреи".Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода в своем обращении к верующим отметил, что пост 9 ава начинается с заходом солнца 17 июля и продлится до вечера 18 июля. Он рассказал, что сутки иудеям строго запрещено пить, есть, вступать в интимную близость, мыться, носить кожаную обувь. Перед постом принято устраивать траурную разделительную трапезу, обмакивая яйцо в пепел, сидеть на низких скамьях или на полу, не надевать тфилин в первой половине дня, не приветствовать друг друга. В отличие от других постов от соблюдения 9 Ава не освобождаются кормящие и беременные женщины, если их здоровью и здоровью их ребенка не угрожает опасность."Многие законы Тиша бе-Ав подчеркивают горечь тех событий, указывают на то, что разрушение Храма является как общественной, так и личной трагедией каждого человека (...) Согласно еврейскому закону мы соблюдаем траур только по близким родственникам и, более того, время, отведенное на скорбь по утрате, четко ограниченно. То, что траур по разрушению Храма установлен до того времени, как он будет восстановлен, говорит, как бы это удивительно ни звучало, о позитивном, жизнеутверждающем смысле 9 Ава. Наши переживания направлены не столько в прошлое, сколько в будущее", - отметил Борода.Согласно еврейскому преданию, храм в Иерусалиме будет восстановлен во время пришествия Машиаха.Иерусалимские ХрамыПервый Иерусалимский храм или Храм Соломона согласно Библии был воздвигнут в период наивысшего проявления национального единства еврейского народа во времена правления царя Соломона. Соломон воздвиг грандиозный, храм, как завещал ему его отец царь Давид. Давид передал сыну перед смертью разработанный им совместно с Синедрионом (Верховным судом)) план храма, а так же огромные запасы золота, серебра и железа для его строительства.На четвертый год своего правления Соломон приступил к возведению храма на горе Мориа в Иерусалиме. Строительство длилось 7 лет: с 957 по 950 год до н. э. (по другим данным, с 1014 по 1007 год до н. э.). Храм стал центральным святилищем для народа израилева. Девятого ава 586 года до н.э. вавилоняне под предводительством Навохудоносора захватили Иерусалим и сожгли храм. Большинство жителей города были убиты, оставшиеся взяты в плен и угнаны в рабство в Вавилонию. Многие ветхозаветные пророки предрекали разрушение храма за моральные и религиозные прегрешения иудеев. И пророчества сбылись. Согласно еврейскому преданию, храм будет восстановлен во время пришествия Машиаха.После завоевания Вавилонии персидский царь Кир Великий разрешил евреям вернуться в Иерусалим и восстановить храм Соломона. Работы по восстановлению храма велись под руководством Зоровавеля (Зерубавеля) - потомка царя Давида. Из-за распрей иудеев и самаритян, которым не было позволено принять участие в строительстве, строительство храма прервали, возобновилось оно в годы правления Дария.В последствие храм был реконструирован в правление Ирода Великого. Святыня была сожжена римскими легионерами во главе с Титом в ходе Первой Иудейской войны 9 ава в 70 году н.э. В 135 году римляне захватили Бейтар — последний оплот восстания Бар-Кохбы, после чего началось массовое изгнание евреев из Израиля."В Талмуде сказано, что Второй Храм был разрушен, вследствие чего наступило столь продолжительное изгнание из-за "беспричинной ненависти". Тиша бе-Ав (9 ава)– возможность для каждого из нас еще раз осознать, как важно стремиться к человеческому единству, сочувствовать и сопереживать друг другу. Второй год мы пребываем в ситуации пандемии, и это время показало какой действенной силой обладает сочувствие и неравнодушие к ближнему, тогда как мнимая независимость и свобода от мнения других может быть смертельно опасна. В конечном итоге только взаимопомощь и небезразличие к жизни и здоровью других людей напрямую отражаются на сохранности твоей жизни и твоего здоровья", - отметил в своем обращении раввин Борода.Печальный деньДевятого ава в истории еврейского народа случались печальные события в разные века. В этот день в 1095 году папа Урбан II объявил о начале Первого крестового похода, погубившего десятки тысяч евреев и уничтожившего множество еврейских общин; в 1146 году, во время Второго крестового похода начались погромы в еврейских общинах Германии и Франции, а в 1290 году — изгнание евреев из Англии.В этот день король Испании Фердинанд II Арагонский издал указ об изгнании евреев из Испании (1492 год), римских евреев переселили в первое в истории гетто (1555 год), казаки Богдана Хмельницкого вырезали тысячи евреев в Польше, Украине и Бессарабии (1648 год), началась депортация евреев из Варшавского гетто в лагерь смерти (1942 год) и другие события. По преданию, до тех пор, пока евреи не раскаются в грехе неверия, поводы для плача в этот день будут появляться вновь и вновь.

https://ria.ru/20210715/izrail-1741376456.html

https://ria.ru/20210528/gora-1734445154.html

https://ria.ru/20180729/1525499272.html

иерусалим

украина

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берл лазар, иерусалим, богдан хмельницкий, украина, справки