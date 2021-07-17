https://ria.ru/20210717/armeniya-1741655937.html

ЕС хочет стать активным партнером Армении, заявил глава Евросовета

ЕС хочет стать активным партнером Армении, заявил глава Евросовета - РИА Новости, 17.07.2021

ЕС хочет стать активным партнером Армении, заявил глава Евросовета

ЕС хочет стать активным партнером Армении в деле обеспечения ее благополучия, стабильности и безопасности, сказал в субботу глава Европейского совета Шарль... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T12:27

2021-07-17T12:27

2021-07-17T12:27

никол пашинян

шарль мишель

европейский совет

евросоюз

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 17 июл - РИА Новости. ЕС хочет стать активным партнером Армении в деле обеспечения ее благополучия, стабильности и безопасности, сказал в субботу глава Европейского совета Шарль Мишель."ЕС желает быть верным, вовлеченным, активным партнером для обеспечения благополучия, стабильности и безопасности Армении", - сказал Мишель на совместном брифинге с и.о. премьера Николом Пашиняном.Он подтвердил намерение ЕС по планам выделения Армении финансового пакета в 2,6 миллиарда евро для решения приоритетных для страны задач.По его словам, стороны должны работать, чтобы финансовые средства были не теоретическими или виртуальными, использовались для конкретных программ, в частности, в сферах инфраструктуры, цифровой сфере по климату, транспорту, реализации демократических реформ.Пашинян заявил, что Армения готова продолжить активное сотрудничество с Евросоюзом и странами-членами ЕС для проведения институциональных реформ, утверждения верховенства закона и укрепления демократических институтов."Мы придаем также важность "Восточному партнерству", которое является ключевой инициативой в наших отношениях с ЕС, и серьезно готовимся к планируемому в декабре саммиту, надеясь, что он будет эффективным" - отметил Пашинян.

https://ria.ru/20210716/armeniya-1741612035.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210703/aliev-1739736582.html

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никол пашинян, шарль мишель, европейский совет, евросоюз, армения, в мире