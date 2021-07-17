https://ria.ru/20210717/armeniya-1741655937.html
ЕС хочет стать активным партнером Армении, заявил глава Евросовета
ЕС хочет стать активным партнером Армении, заявил глава Евросовета - РИА Новости, 17.07.2021
ЕС хочет стать активным партнером Армении, заявил глава Евросовета
ЕС хочет стать активным партнером Армении в деле обеспечения ее благополучия, стабильности и безопасности, сказал в субботу глава Европейского совета Шарль... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T12:27
2021-07-17T12:27
2021-07-17T12:27
никол пашинян
шарль мишель
европейский совет
евросоюз
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151710/02/1517100219_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_30cca8f95148a3078cb90f5cdb6f8b26.jpg
ЕРЕВАН, 17 июл - РИА Новости. ЕС хочет стать активным партнером Армении в деле обеспечения ее благополучия, стабильности и безопасности, сказал в субботу глава Европейского совета Шарль Мишель."ЕС желает быть верным, вовлеченным, активным партнером для обеспечения благополучия, стабильности и безопасности Армении", - сказал Мишель на совместном брифинге с и.о. премьера Николом Пашиняном.Он подтвердил намерение ЕС по планам выделения Армении финансового пакета в 2,6 миллиарда евро для решения приоритетных для страны задач.По его словам, стороны должны работать, чтобы финансовые средства были не теоретическими или виртуальными, использовались для конкретных программ, в частности, в сферах инфраструктуры, цифровой сфере по климату, транспорту, реализации демократических реформ.Пашинян заявил, что Армения готова продолжить активное сотрудничество с Евросоюзом и странами-членами ЕС для проведения институциональных реформ, утверждения верховенства закона и укрепления демократических институтов."Мы придаем также важность "Восточному партнерству", которое является ключевой инициативой в наших отношениях с ЕС, и серьезно готовимся к планируемому в декабре саммиту, надеясь, что он будет эффективным" - отметил Пашинян.
https://ria.ru/20210716/armeniya-1741612035.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210703/aliev-1739736582.html
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151710/02/1517100219_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_09681b9ebc46e5a09104d1c97dc35111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, шарль мишель, европейский совет, евросоюз, армения, в мире
ЕС хочет стать активным партнером Армении, заявил глава Евросовета
Глава Евросовета Шарль Мишель: ЕС хочет стать партнером Армении в деле обеспечения ее благополучия