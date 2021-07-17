Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210717/armeniya-1741655937.html
ЕС хочет стать активным партнером Армении, заявил глава Евросовета
ЕС хочет стать активным партнером Армении, заявил глава Евросовета - РИА Новости, 17.07.2021
ЕС хочет стать активным партнером Армении, заявил глава Евросовета
ЕС хочет стать активным партнером Армении в деле обеспечения ее благополучия, стабильности и безопасности, сказал в субботу глава Европейского совета Шарль... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T12:27
2021-07-17T12:27
никол пашинян
шарль мишель
европейский совет
евросоюз
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151710/02/1517100219_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_30cca8f95148a3078cb90f5cdb6f8b26.jpg
ЕРЕВАН, 17 июл - РИА Новости. ЕС хочет стать активным партнером Армении в деле обеспечения ее благополучия, стабильности и безопасности, сказал в субботу глава Европейского совета Шарль Мишель."ЕС желает быть верным, вовлеченным, активным партнером для обеспечения благополучия, стабильности и безопасности Армении", - сказал Мишель на совместном брифинге с и.о. премьера Николом Пашиняном.Он подтвердил намерение ЕС по планам выделения Армении финансового пакета в 2,6 миллиарда евро для решения приоритетных для страны задач.По его словам, стороны должны работать, чтобы финансовые средства были не теоретическими или виртуальными, использовались для конкретных программ, в частности, в сферах инфраструктуры, цифровой сфере по климату, транспорту, реализации демократических реформ.Пашинян заявил, что Армения готова продолжить активное сотрудничество с Евросоюзом и странами-членами ЕС для проведения институциональных реформ, утверждения верховенства закона и укрепления демократических институтов."Мы придаем также важность "Восточному партнерству", которое является ключевой инициативой в наших отношениях с ЕС, и серьезно готовимся к планируемому в декабре саммиту, надеясь, что он будет эффективным" - отметил Пашинян.
https://ria.ru/20210716/armeniya-1741612035.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210703/aliev-1739736582.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151710/02/1517100219_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_09681b9ebc46e5a09104d1c97dc35111.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, шарль мишель, европейский совет, евросоюз, армения, в мире
12:27 17.07.2021
 
ЕС хочет стать активным партнером Армении, заявил глава Евросовета

Глава Евросовета Шарль Мишель: ЕС хочет стать партнером Армении в деле обеспечения ее благополучия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Бельгии Шарль Мишель на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель на саммите ЕС в Брюсселе. 22 марта 2018 - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 17 июл - РИА Новости. ЕС хочет стать активным партнером Армении в деле обеспечения ее благополучия, стабильности и безопасности, сказал в субботу глава Европейского совета Шарль Мишель.
"ЕС желает быть верным, вовлеченным, активным партнером для обеспечения благополучия, стабильности и безопасности Армении", - сказал Мишель на совместном брифинге с и.о. премьера Николом Пашиняном.
Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
Вчера, 19:42
В Ереване главу Евросовета встретили выкриками "Позор"
Он подтвердил намерение ЕС по планам выделения Армении финансового пакета в 2,6 миллиарда евро для решения приоритетных для страны задач.
По его словам, стороны должны работать, чтобы финансовые средства были не теоретическими или виртуальными, использовались для конкретных программ, в частности, в сферах инфраструктуры, цифровой сфере по климату, транспорту, реализации демократических реформ.
Пашинян заявил, что Армения готова продолжить активное сотрудничество с Евросоюзом и странами-членами ЕС для проведения институциональных реформ, утверждения верховенства закона и укрепления демократических институтов.
"Мы придаем также важность "Восточному партнерству", которое является ключевой инициативой в наших отношениях с ЕС, и серьезно готовимся к планируемому в декабре саммиту, надеясь, что он будет эффективным" - отметил Пашинян.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время двусторонней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле - РИА Новости, 1920, 03.07.2021
3 июля, 13:41В мире
Алиев пригласил США помочь установить мир между Азербайджаном и Арменией
 
Никол ПашинянШарль МишельЕвропейский советЕвросоюзАрменияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:45Японская журналистка рассказала, чем ее поразила Россия
15:25Депутат Рады обвинил полицию в передаче личных данных граждан радикалам
15:16"Ростех" рассказал о первой "цели" нового российского истребителя
15:13В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1
15:12На Украине предупредили о худшем сценарии по "Северному потоку — 2"
15:10Мясников предупредил о смертельной опасности отеков
15:09В Австрии россиян призвали к бдительности из-за угрозы наводнений
15:08Эксперты посоветовали, как избавиться от спам-звонков
14:57Кириенко призвал молодежь на останавливаться на "моноопыте"
14:47МИД Афганистана сообщил о похищении дочери посла Кабула в Исламабаде
14:36На северо-востоке Каталонии загорелся природный парк
14:33"Ъ": Путин предлагал Байдену скоординировать действия по Афганистану
14:31В Алма-Ате для антипрививочников провели экскурсию в "красной" зоне
14:29В Иране во время протестов, вызванных недостатком воды, погиб человек
14:28Захарова прокомментировала визит представителя ОБСЕ на Украину
14:19ЛНР обнаружила украинские комплексы РЭБ у двух населенных пунктов
14:16СМИ: в Белом доме считают правдоподобной версию утечки коронавируса
14:13Глава Евросовета назвал условие решения проблем между Ереваном и Баку
14:08Украинские силовики размещают бронетехнику в жилых районах, заявили в ЛНР
14:07Москва обеспокоена ухудшением ситуации в Ливане
Лента новостейМолния