https://ria.ru/20210717/arestovich-1741633526.html

В Киеве понадеялись на помощь Китая в борьбе с Россией

В Киеве понадеялись на помощь Китая в борьбе с Россией - РИА Новости, 17.07.2021

В Киеве понадеялись на помощь Китая в борьбе с Россией

Если страны Запада будут вынуждать Украину выполнять Минские соглашения, то Киев "развернется" к Китаю, об этом в интервью YouTube-каналу UkrLife заявил... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T04:05

2021-07-17T04:05

2021-07-17T09:51

алексей арестович

россия

нато

владимир зеленский

джо байден

китай

сша

украина

в мире

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Если страны Запада будут вынуждать Украину выполнять Минские соглашения, то Киев "развернется" к Китаю, об этом в интервью YouTube-каналу UkrLife заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, внештатный советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.По его словам, Украина не будет реализовывать "формулу Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе в ее нынешнем виде. У западных государств, в том числе США и Германии, нет способов заставить Киев это сделать. Советник выразил мнение, что Украина может позволить себе проигнорировать мнение "западных партнеров". Если планируемая встреча украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена закончится безрезультатно для Киева, то у страны начнется "отдельный этап жизни" с разворотом на Восток."Китай, страны Ближнего Востока, Индия, возможно… Если нам не помогут Штаты справиться с Россией, то поможет Китай. Китайцы, в отличие от Штатов, не стесняются давать гарантии и безопасности, и инвестиции мгновенно, моментально и без всяких дураков", — заявил Арестович.Он объяснил такой "разворот" якобы "плохими" отношениями между Москвой и Пекином. Политик также отметил, что лишь "очень серьезные гарантии" со стороны Запада могут заставить Украину выполнить Минские соглашения. "Это <...> кредит миллиардов десять долларов или прямая помощь, это серьезные вливания в безопасность и экономику, это статус основного союзника США вне НАТО", —заключил он.Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров после переговоров Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель пожаловался на отсутствие конкретики со стороны Вашингтона и Берлина в вопросе поддержки суверенитета Украины и транзита газа через ее территорию.Минские соглашения подписали 12 февраля 2015-го. Они подразумевают вывод всех вооруженных формирований с территории Донбасса, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса в составе Украины. Однако Киев постоянно затягивает их выполнение и выдвигает противоречащие им идеи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что украинские власти делают все возможное, чтобы уклониться от собственных обязательств по выполнению соглашений.

https://ria.ru/20210716/sdacha-1741472481.html

https://ria.ru/20210706/krym-1740144730.html

https://ria.ru/20210712/merkel-1740998722.html

россия

китай

сша

украина

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алексей арестович , россия, нато, владимир зеленский, джо байден, китай, сша, украина, в мире