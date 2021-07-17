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В Киеве понадеялись на помощь Китая в борьбе с Россией
В Киеве понадеялись на помощь Китая в борьбе с Россией - РИА Новости, 17.07.2021
В Киеве понадеялись на помощь Китая в борьбе с Россией
Если страны Запада будут вынуждать Украину выполнять Минские соглашения, то Киев "развернется" к Китаю, об этом в интервью YouTube-каналу UkrLife заявил... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T04:05
2021-07-17T09:51
алексей арестович
россия
нато
владимир зеленский
джо байден
китай
сша
украина
в мире
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Если страны Запада будут вынуждать Украину выполнять Минские соглашения, то Киев "развернется" к Китаю, об этом в интервью YouTube-каналу UkrLife заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, внештатный советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.По его словам, Украина не будет реализовывать "формулу Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе в ее нынешнем виде. У западных государств, в том числе США и Германии, нет способов заставить Киев это сделать. Советник выразил мнение, что Украина может позволить себе проигнорировать мнение "западных партнеров". Если планируемая встреча украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена закончится безрезультатно для Киева, то у страны начнется "отдельный этап жизни" с разворотом на Восток."Китай, страны Ближнего Востока, Индия, возможно… Если нам не помогут Штаты справиться с Россией, то поможет Китай. Китайцы, в отличие от Штатов, не стесняются давать гарантии и безопасности, и инвестиции мгновенно, моментально и без всяких дураков", — заявил Арестович.Он объяснил такой "разворот" якобы "плохими" отношениями между Москвой и Пекином. Политик также отметил, что лишь "очень серьезные гарантии" со стороны Запада могут заставить Украину выполнить Минские соглашения. "Это &lt;...&gt; кредит миллиардов десять долларов или прямая помощь, это серьезные вливания в безопасность и экономику, это статус основного союзника США вне НАТО", —заключил он.Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров после переговоров Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель пожаловался на отсутствие конкретики со стороны Вашингтона и Берлина в вопросе поддержки суверенитета Украины и транзита газа через ее территорию.Минские соглашения подписали 12 февраля 2015-го. Они подразумевают вывод всех вооруженных формирований с территории Донбасса, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса в составе Украины. Однако Киев постоянно затягивает их выполнение и выдвигает противоречащие им идеи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что украинские власти делают все возможное, чтобы уклониться от собственных обязательств по выполнению соглашений.
https://ria.ru/20210716/sdacha-1741472481.html
https://ria.ru/20210706/krym-1740144730.html
https://ria.ru/20210712/merkel-1740998722.html
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алексей арестович , россия, нато, владимир зеленский, джо байден, китай, сша, украина, в мире
04:05 17.07.2021 (обновлено: 09:51 17.07.2021)
 
В Киеве понадеялись на помощь Китая в борьбе с Россией

Советник главы офиса Зеленского Арестович: Китай поможет Украине "справиться" с Россией

© Фото : alexey.arestovich/FacebookАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© Фото : alexey.arestovich/Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Если страны Запада будут вынуждать Украину выполнять Минские соглашения, то Киев "развернется" к Китаю, об этом в интервью YouTube-каналу UkrLife заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, внештатный советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.
По его словам, Украина не будет реализовывать "формулу Штайнмайера" по урегулированию в Донбассе в ее нынешнем виде. У западных государств, в том числе США и Германии, нет способов заставить Киев это сделать.
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Советник выразил мнение, что Украина может позволить себе проигнорировать мнение "западных партнеров". Если планируемая встреча украинского и американского президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена закончится безрезультатно для Киева, то у страны начнется "отдельный этап жизни" с разворотом на Восток.
"Китай, страны Ближнего Востока, Индия, возможно… Если нам не помогут Штаты справиться с Россией, то поможет Китай. Китайцы, в отличие от Штатов, не стесняются давать гарантии и безопасности, и инвестиции мгновенно, моментально и без всяких дураков", — заявил Арестович.
Он объяснил такой "разворот" якобы "плохими" отношениями между Москвой и Пекином. Политик также отметил, что лишь "очень серьезные гарантии" со стороны Запада могут заставить Украину выполнить Минские соглашения.
"Это <...> кредит миллиардов десять долларов или прямая помощь, это серьезные вливания в безопасность и экономику, это статус основного союзника США вне НАТО", —заключил он.
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Минские соглашения подписали 12 февраля 2015-го. Они подразумевают вывод всех вооруженных формирований с территории Донбасса, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса в составе Украины. Однако Киев постоянно затягивает их выполнение и выдвигает противоречащие им идеи. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что украинские власти делают все возможное, чтобы уклониться от собственных обязательств по выполнению соглашений.
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Алексей АрестовичРоссияНАТОВладимир ЗеленскийДжо БайденКитайСШАУкраинаВ мире
 
 
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