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В Ростовской области арестовали подозреваемого в нападении на автобус
В Ростовской области арестовали подозреваемого в нападении на автобус - РИА Новости, 17.07.2021
В Ростовской области арестовали подозреваемого в нападении на автобус
Азовский городской суд Ростовской области санкционировал арест Семена Нама, подозреваемого в нападении с ножом на пассажиров автобуса в Ростовской области,... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T20:02
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россия
азов
ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл - РИА Новости. Азовский городской суд Ростовской области санкционировал арест Семена Нама, подозреваемого в нападении с ножом на пассажиров автобуса в Ростовской области, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона.В четверг 51-летний мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса, ехавшего по маршруту город Азов - село Круглое. В итоге 33-летняя женщина скончалась на месте, еще две женщины - 61 год и 55 лет – были госпитализированы в тяжелом состоянии. На следующий день подозреваемого удалось задержать. Установлено, что он состоит на учете у врача-психиатра."Азовский городской суд избрал меру пресечения Семену Наму, подозреваемому в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105, частью 3 статьи 30 - пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух лиц). Суд избрал Наму меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 сентября 2021 года", - сказал он. Также суд вынес постановление о законности произведенного неотложного обыска дома у подозреваемого.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Автобус, в котором мужчина напал на водителя и пассажиров. Кадры МВД
Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на пассажиров автобуса в Ростовской области. В четверг 51-летний мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса, ехавшего по маршруту город Азов – село Круглое. В итоге 33-летняя женщина скончалась на месте, еще две женщины - 61 год и 55 лет – были госпитализированы в тяжелом состоянии.
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видео, россия, азов, ростовская область, происшествия
В Ростовской области арестовали подозреваемого в нападении на автобус
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл - РИА Новости. Азовский городской суд Ростовской области санкционировал арест Семена Нама, подозреваемого в нападении с ножом на пассажиров автобуса в Ростовской области, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона.
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20:02 17.07.2021
 
В Ростовской области арестовали подозреваемого в нападении на автобус

В Ростовской области арестовали подозреваемого в нападении с ножом на пассажиров автобуса

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда
Наручники на двери клети для скамьи подсудимых в зале суда - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июл - РИА Новости. Азовский городской суд Ростовской области санкционировал арест Семена Нама, подозреваемого в нападении с ножом на пассажиров автобуса в Ростовской области, сообщил журналистам представитель объединенной пресс-службы судов региона.
В четверг 51-летний мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса, ехавшего по маршруту город Азов - село Круглое. В итоге 33-летняя женщина скончалась на месте, еще две женщины - 61 год и 55 лет – были госпитализированы в тяжелом состоянии. На следующий день подозреваемого удалось задержать. Установлено, что он состоит на учете у врача-психиатра.
"Азовский городской суд избрал меру пресечения Семену Наму, подозреваемому в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 105, частью 3 статьи 30 - пунктом "а" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство и покушение на убийство двух лиц). Суд избрал Наму меру пресечения в виде заключения под стражу до 14 сентября 2021 года", - сказал он. Также суд вынес постановление о законности произведенного неотложного обыска дома у подозреваемого.
 
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