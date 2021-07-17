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Суд в Москве арестовал замглавы Южного управления ФТС по делу о хищении

Суд в Москве арестовал замглавы Южного управления ФТС по делу о хищении - РИА Новости, 17.07.2021

Суд в Москве арестовал замглавы Южного управления ФТС по делу о хищении

Дорогомиловский суд Москвы в пятницу арестовал замначальника Южного таможенного управления ФТС России Александра Скрипкина по делу о мошенничестве в размере 85... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T17:53

2021-07-17T17:53

2021-07-17T17:53

россия

южное таможенное управление

ммсут

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы в пятницу арестовал замначальника Южного таможенного управления ФТС России Александра Скрипкина по делу о мошенничестве в размере 85 миллионов рублей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев."Дорогомиловский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Скрипкина Александра Анатольевича на 1 месяц и 30 суток до 15 сентября 2021 года включительно", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что Скрипкин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).Дело расследует МСО на воздушном и водном транспорте ММСУТ СК РФ. Следствием по материалам коллег из ФСБ России установлено, что в 2018 году при проведении электронного аукциона фигуранты дела завысили цены контракта на приобретение здания для размещения Южной электронной таможни и Южного таможенного поста. Тем самым они ограничили список конкурентов и создали себе преимущественные условия.После заключения госконтракта на общую сумму более 253 миллионов рублей в оперативное управление Южного таможенного управления перешло здание площадью около 3 тысяч квадратных метров и два земельных участка. Установлено, что стоимость имущества была искусственно завышена на сумму порядка 85 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета.Отмечается, что похищенными деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

https://ria.ru/20210427/fts-1730146176.html

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россия, южное таможенное управление, ммсут, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия