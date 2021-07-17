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Суд в Москве арестовал замглавы Южного управления ФТС по делу о хищении
Суд в Москве арестовал замглавы Южного управления ФТС по делу о хищении - РИА Новости, 17.07.2021
Суд в Москве арестовал замглавы Южного управления ФТС по делу о хищении
Дорогомиловский суд Москвы в пятницу арестовал замначальника Южного таможенного управления ФТС России Александра Скрипкина по делу о мошенничестве в размере 85... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T17:53
2021-07-17T17:53
россия
южное таможенное управление
ммсут
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы в пятницу арестовал замначальника Южного таможенного управления ФТС России Александра Скрипкина по делу о мошенничестве в размере 85 миллионов рублей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев."Дорогомиловский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Скрипкина Александра Анатольевича на 1 месяц и 30 суток до 15 сентября 2021 года включительно", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что Скрипкин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).Дело расследует МСО на воздушном и водном транспорте ММСУТ СК РФ. Следствием по материалам коллег из ФСБ России установлено, что в 2018 году при проведении электронного аукциона фигуранты дела завысили цены контракта на приобретение здания для размещения Южной электронной таможни и Южного таможенного поста. Тем самым они ограничили список конкурентов и создали себе преимущественные условия.После заключения госконтракта на общую сумму более 253 миллионов рублей в оперативное управление Южного таможенного управления перешло здание площадью около 3 тысяч квадратных метров и два земельных участка. Установлено, что стоимость имущества была искусственно завышена на сумму порядка 85 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета.Отмечается, что похищенными деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.
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россия, южное таможенное управление, ммсут, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
17:53 17.07.2021
 
Суд в Москве арестовал замглавы Южного управления ФТС по делу о хищении

Замглавы Южного управления ФТС Александра Скрипкина арестовали по делу о хищении 85 миллионов рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы в пятницу арестовал замначальника Южного таможенного управления ФТС России Александра Скрипкина по делу о мошенничестве в размере 85 миллионов рублей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Мосгорсуда Валерий Лазарев.
"Дорогомиловский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Скрипкина Александра Анатольевича на 1 месяц и 30 суток до 15 сентября 2021 года включительно", - сказал собеседник агентства.
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Он уточнил, что Скрипкин обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дело расследует МСО на воздушном и водном транспорте ММСУТ СК РФ. Следствием по материалам коллег из ФСБ России установлено, что в 2018 году при проведении электронного аукциона фигуранты дела завысили цены контракта на приобретение здания для размещения Южной электронной таможни и Южного таможенного поста. Тем самым они ограничили список конкурентов и создали себе преимущественные условия.
После заключения госконтракта на общую сумму более 253 миллионов рублей в оперативное управление Южного таможенного управления перешло здание площадью около 3 тысяч квадратных метров и два земельных участка. Установлено, что стоимость имущества была искусственно завышена на сумму порядка 85 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета.
Отмечается, что похищенными деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.
 
РоссияЮжное таможенное управлениеММСУТСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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