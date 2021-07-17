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https://ria.ru/20210717/antiprivivochniki-1741666168.html
В Алма-Ате для антипрививочников провели экскурсию в "красной" зоне
В Алма-Ате для антипрививочников провели экскурсию в "красной" зоне - РИА Новости, 17.07.2021
В Алма-Ате для антипрививочников провели экскурсию в "красной" зоне
Главный государственный санитарный врач Алма-Аты Жандарбек Бекшин сводил трех активных противников вакцинации от коронавируса на экскурсию в "красную" зону... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T14:31
2021-07-17T14:32
коронавирус covid-19
коронавирусы
казахстан
вакцинация
распространение коронавируса
здоровье - общество
алма-ата
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АЛМА-АТА, 17 июл - РИА Новости. Главный государственный санитарный врач Алма-Аты Жандарбек Бекшин сводил трех активных противников вакцинации от коронавируса на экскурсию в "красную" зону одной из инфекционных больниц города, где проходят лечение тяжелые больные с COVID-19, говорится в сообщении пресс-службы управления общественного здоровья города.Бекшин пригласил оппонентов на экскурсию в стационар, когда группа противников вакцинации пришла к нему в офис, чтобы высказать свое недовольство вакцинацией против коронавируса."В инфекционную больницу согласились пойти только трое из активных антиваксеров. В "красную" зону вошли Каржауов Кудабай, Шардаров Сакен и Караев Асылбек. В ходе необычной и местами шокирующей экскурсии приглашенные антипрививочники смогли пообщаться с работниками инфекционного госпиталя и пациентами", - говорится в сообщении."На сегодня в реанимационных отделениях данной больницы лежат практически 100% заболевших – невакцинированные. Такое большое количество людей, кто попал на койки реанимационных отделений, - это результат работы антиваксеров. Я хотел, чтобы они своими глазами увидели, как тяжело больным, медработникам", - отметил Бекшин.Главный государственный санитарный врач города также отметил, что в Алма-Ате наблюдается рост заболеваемости коронавирусом не только среди взрослых, но и среди детей. "На сегодня более четырех тысяч школьников заболели за 6,5 месяца, хотя в прошлом году было всего 281. Еще 1180 детей в возрасте до года заболели. Это тоже результат работы антиваксеров, ведь взрослые члены семьи могли бы вакцинироваться и не приносить инфекцию домой", - подчеркнул Бекшин.В ходе экскурсии антипрививочников ознакомили с ситуацией в реанимации, где лежат пациенты в тяжелом состоянии. "К какому мнению пришли противники вакцинации после посещения инфекционного стационара, неизвестно, но выходили они оттуда молча. Видимо, аргументы после увиденного закончились", - отмечается в сообщении горздрава.По данным управления, в настоящее время в инфекционных стационарах города находятся свыше 2,2 тысячи пациентов с коронавирусом, в числе которых более 180 детей. Эпидемиологическая ситуация в городе остается напряженной с тенденцией к ухудшению. Это связано с продолжающимся заражением невакцинированного и непереболевшего населения "дельта"-штаммом коронавируса. За прошедшую неделю на фоне распространения "дельта"-штамма заболеваемость COVID-19 возросла почти в два раза, а доля "симптомных" больных коронавирусом выросла до 90% с 50% в прошлом году, когда в городе выявлялся "уханьский" вариант COVID-19.
https://ria.ru/20210705/antiprivivochniki-1740008127.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, казахстан, вакцинация, здоровье - общество, алма-ата
14:31 17.07.2021 (обновлено: 14:32 17.07.2021)
 
В Алма-Ате для антипрививочников провели экскурсию в "красной" зоне

Санитарный врач Алма-Аты Бекшин сводил противников вакцинации на экскурсию в "красную" зону"

© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкМедицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате
Медицинские работники в городской клинической инфекционной больнице имени И. С. Жекеновой в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© Sputnik / Тимур Батыршин
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АЛМА-АТА, 17 июл - РИА Новости. Главный государственный санитарный врач Алма-Аты Жандарбек Бекшин сводил трех активных противников вакцинации от коронавируса на экскурсию в "красную" зону одной из инфекционных больниц города, где проходят лечение тяжелые больные с COVID-19, говорится в сообщении пресс-службы управления общественного здоровья города.
Бекшин пригласил оппонентов на экскурсию в стационар, когда группа противников вакцинации пришла к нему в офис, чтобы высказать свое недовольство вакцинацией против коронавируса.
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"В инфекционную больницу согласились пойти только трое из активных антиваксеров. В "красную" зону вошли Каржауов Кудабай, Шардаров Сакен и Караев Асылбек. В ходе необычной и местами шокирующей экскурсии приглашенные антипрививочники смогли пообщаться с работниками инфекционного госпиталя и пациентами", - говорится в сообщении.
"На сегодня в реанимационных отделениях данной больницы лежат практически 100% заболевших – невакцинированные. Такое большое количество людей, кто попал на койки реанимационных отделений, - это результат работы антиваксеров. Я хотел, чтобы они своими глазами увидели, как тяжело больным, медработникам", - отметил Бекшин.
Главный государственный санитарный врач города также отметил, что в Алма-Ате наблюдается рост заболеваемости коронавирусом не только среди взрослых, но и среди детей. "На сегодня более четырех тысяч школьников заболели за 6,5 месяца, хотя в прошлом году было всего 281. Еще 1180 детей в возрасте до года заболели. Это тоже результат работы антиваксеров, ведь взрослые члены семьи могли бы вакцинироваться и не приносить инфекцию домой", - подчеркнул Бекшин.
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В ходе экскурсии антипрививочников ознакомили с ситуацией в реанимации, где лежат пациенты в тяжелом состоянии. "К какому мнению пришли противники вакцинации после посещения инфекционного стационара, неизвестно, но выходили они оттуда молча. Видимо, аргументы после увиденного закончились", - отмечается в сообщении горздрава.
По данным управления, в настоящее время в инфекционных стационарах города находятся свыше 2,2 тысячи пациентов с коронавирусом, в числе которых более 180 детей. Эпидемиологическая ситуация в городе остается напряженной с тенденцией к ухудшению. Это связано с продолжающимся заражением невакцинированного и непереболевшего населения "дельта"-штаммом коронавируса. За прошедшую неделю на фоне распространения "дельта"-штамма заболеваемость COVID-19 возросла почти в два раза, а доля "симптомных" больных коронавирусом выросла до 90% с 50% в прошлом году, когда в городе выявлялся "уханьский" вариант COVID-19.

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