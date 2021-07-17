https://ria.ru/20210717/an-28-1741650150.html

Следователи изъяли образцы топлива Ан-28, жестко севшего под Томском

Следователи изъяли образцы топлива Ан-28, жестко севшего под Томском - РИА Новости, 17.07.2021

Следователи изъяли образцы топлива Ан-28, жестко севшего под Томском

Следователи изъяли образцы топлива Ан-28, совершившего жесткую посадку в Томской области, а также полетную документацию, сообщается на сайте Следственного... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T11:11

2021-07-17T11:11

2021-07-17T11:28

жесткая посадка ан-28 в томской области

ан-28

томская область

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Следователи изъяли образцы топлива Ан-28, совершившего жесткую посадку в Томской области, а также полетную документацию, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Как сообщается на сайте, 16 июля у самолета Ан-28, следовавшего по маршруту "Кедровый-Томск", примерно на 10 минуте полета перестали работать оба двигателя. Повторные запуски не помогли. После этого командир самолета с высоты подобрал место для аварийного приземления. При неработающих двигателях самолет спланировал на площадку, расположенную в 70 километрах от города Кедровый Томской области. Самолет осуществил жесткую посадку на расстоянии 180 метров от первой точки касания, а при остановке перевернулся. Экипаж самолета эвакуировал пассажиров из салона. После этого они запустили аварийный маяк. Прибывшая спасательная бригада эвакуировала пассажиров и членов экипажа.Отмечается, что СК продолжает расследование уголовного дела по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"."На место происшествия выехала следственная группа, которая произвела осмотр места происшествия, воздушного судна, которое по предварительным данным восстановлению не подлежит, изъяли образцы топлива, жидкостей систем жизнеобеспечения самолета, изъята полетная документация и аварийный радиомаяк, допрошена часть пассажиров, авиатехник, следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.Отмечается, что на борту находились три члена экипажа, 15 пассажиров, из них четверо несовершеннолетних. В больницу Томска госпитализированы командир самолета - с переломами нижних конечностей и 17-летняя пассажирка с подозрением на сотрясение мозга. У остальных пассажиров - ссадины и ушибы.

https://ria.ru/20210717/video-1741649549.html

томская область

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жесткая посадка ан-28 в томской области, ан-28, томская область