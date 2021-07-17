Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210717/an-28-1741650150.html
Следователи изъяли образцы топлива Ан-28, жестко севшего под Томском
Следователи изъяли образцы топлива Ан-28, жестко севшего под Томском - РИА Новости, 17.07.2021
Следователи изъяли образцы топлива Ан-28, жестко севшего под Томском
Следователи изъяли образцы топлива Ан-28, совершившего жесткую посадку в Томской области, а также полетную документацию, сообщается на сайте Следственного... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T11:11
2021-07-17T11:28
жесткая посадка ан-28 в томской области
ан-28
томская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741616926_0:141:3146:1911_1920x0_80_0_0_dbb469bbc722e89ef959ffc5ba1555f2.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Следователи изъяли образцы топлива Ан-28, совершившего жесткую посадку в Томской области, а также полетную документацию, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.Как сообщается на сайте, 16 июля у самолета Ан-28, следовавшего по маршруту "Кедровый-Томск", примерно на 10 минуте полета перестали работать оба двигателя. Повторные запуски не помогли. После этого командир самолета с высоты подобрал место для аварийного приземления. При неработающих двигателях самолет спланировал на площадку, расположенную в 70 километрах от города Кедровый Томской области. Самолет осуществил жесткую посадку на расстоянии 180 метров от первой точки касания, а при остановке перевернулся. Экипаж самолета эвакуировал пассажиров из салона. После этого они запустили аварийный маяк. Прибывшая спасательная бригада эвакуировала пассажиров и членов экипажа.Отмечается, что СК продолжает расследование уголовного дела по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта"."На место происшествия выехала следственная группа, которая произвела осмотр места происшествия, воздушного судна, которое по предварительным данным восстановлению не подлежит, изъяли образцы топлива, жидкостей систем жизнеобеспечения самолета, изъята полетная документация и аварийный радиомаяк, допрошена часть пассажиров, авиатехник, следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.Отмечается, что на борту находились три члена экипажа, 15 пассажиров, из них четверо несовершеннолетних. В больницу Томска госпитализированы командир самолета - с переломами нижних конечностей и 17-летняя пассажирка с подозрением на сотрясение мозга. У остальных пассажиров - ссадины и ушибы.
https://ria.ru/20210717/video-1741649549.html
томская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741616926_307:0:3038:2048_1920x0_80_0_0_f92859066b4b881ba7c62a7dfc25a5a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
жесткая посадка ан-28 в томской области, ан-28, томская область
11:11 17.07.2021 (обновлено: 11:28 17.07.2021)
 
Следователи изъяли образцы топлива Ан-28, жестко севшего под Томском

Следователи изъяли образцы топлива и полетные документы Ан-28, жестко севшего в Томской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова / Перейти в фотобанкВертолет с пассажирами на борту, эвакуированных в Томск с места жесткой посадки самолета Ан-28 "Сибирской легкой авиации" в Томской области
Вертолет с пассажирами на борту, эвакуированных в Томск с места жесткой посадки самолета Ан-28 Сибирской легкой авиации в Томской области - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Следователи изъяли образцы топлива Ан-28, совершившего жесткую посадку в Томской области, а также полетную документацию, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Как сообщается на сайте, 16 июля у самолета Ан-28, следовавшего по маршруту "Кедровый-Томск", примерно на 10 минуте полета перестали работать оба двигателя. Повторные запуски не помогли. После этого командир самолета с высоты подобрал место для аварийного приземления. При неработающих двигателях самолет спланировал на площадку, расположенную в 70 километрах от города Кедровый Томской области. Самолет осуществил жесткую посадку на расстоянии 180 метров от первой точки касания, а при остановке перевернулся. Экипаж самолета эвакуировал пассажиров из салона. После этого они запустили аварийный маяк. Прибывшая спасательная бригада эвакуировала пассажиров и членов экипажа.
Отмечается, что СК продолжает расследование уголовного дела по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".
"На место происшествия выехала следственная группа, которая произвела осмотр места происшествия, воздушного судна, которое по предварительным данным восстановлению не подлежит, изъяли образцы топлива, жидкостей систем жизнеобеспечения самолета, изъята полетная документация и аварийный радиомаяк, допрошена часть пассажиров, авиатехник, следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на борту находились три члена экипажа, 15 пассажиров, из них четверо несовершеннолетних. В больницу Томска госпитализированы командир самолета - с переломами нижних конечностей и 17-летняя пассажирка с подозрением на сотрясение мозга. У остальных пассажиров - ссадины и ушибы.
Самолет Ан-28 - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
11:05
Появилось видео из салона Ан-28, совершившего жесткую посадку под Томском
 
Жесткая посадка Ан-28 в Томской областиАн-28Томская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:45Японская журналистка рассказала, чем ее поразила Россия
15:25Депутат Рады обвинил полицию в передаче личных данных граждан радикалам
15:16"Ростех" рассказал о первой "цели" нового российского истребителя
15:13В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,1
15:12На Украине предупредили о худшем сценарии по "Северному потоку — 2"
15:10Мясников предупредил о смертельной опасности отеков
15:09В Австрии россиян призвали к бдительности из-за угрозы наводнений
15:08Эксперты посоветовали, как избавиться от спам-звонков
14:57Кириенко призвал молодежь на останавливаться на "моноопыте"
14:47МИД Афганистана сообщил о похищении дочери посла Кабула в Исламабаде
14:36На северо-востоке Каталонии загорелся природный парк
14:33"Ъ": Путин предлагал Байдену скоординировать действия по Афганистану
14:31В Алма-Ате для антипрививочников провели экскурсию в "красной" зоне
14:29В Иране во время протестов, вызванных недостатком воды, погиб человек
14:28Захарова прокомментировала визит представителя ОБСЕ на Украину
14:19ЛНР обнаружила украинские комплексы РЭБ у двух населенных пунктов
14:16СМИ: в Белом доме считают правдоподобной версию утечки коронавируса
14:13Глава Евросовета назвал условие решения проблем между Ереваном и Баку
14:08Украинские силовики размещают бронетехнику в жилых районах, заявили в ЛНР
14:07Москва обеспокоена ухудшением ситуации в Ливане
Лента новостейМолния