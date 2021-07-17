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Во Флориде мужчина избил аллигатора и пытался закинуть его на крышу бара
Во Флориде мужчина избил аллигатора и пытался закинуть его на крышу бара - РИА Новости, 17.07.2021
Во Флориде мужчина избил аллигатора и пытался закинуть его на крышу бара
Власти штата Флорида задержали мужчину, который украл аллигатора из парка для мини-гольфа, избил его и пытался закинуть на крышу здания, сообщает управление... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T05:10
2021-07-17T15:11
флорида
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Власти штата Флорида задержали мужчину, который украл аллигатора из парка для мини-гольфа, избил его и пытался закинуть на крышу здания, сообщает управление общественной безопасности города Дейтона-Бич-Шорс.Правоохранители заметили Уильяма Ходжа, когда тот поздно вечером нес куда-то аллигатора. Мужчину задержали после того, как он попытался закинуть рептилию на крышу здания. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, речь идет о крыше бара. Как заявляет управление общественной безопасности, Ходж также бил животное о землю, держа его за хвост.Мужчине предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными, а также в краже со взломом.Аллигатора вернули администрации парка для игры в мини-гольф Congo River Golf, откуда его выкрал задержанный.
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флорида, в мире
05:10 17.07.2021 (обновлено: 15:11 17.07.2021)
 
Во Флориде мужчина избил аллигатора и пытался закинуть его на крышу бара

Власти Флориды задержали мужчину, который хотел закинуть на крышу бара избитого аллигатора

© Фото : Bill AngellАллигатор переходит дорогу в государственном парке Хантингтон-Бич
Аллигатор переходит дорогу в государственном парке Хантингтон-Бич - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© Фото : Bill Angell
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ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Власти штата Флорида задержали мужчину, который украл аллигатора из парка для мини-гольфа, избил его и пытался закинуть на крышу здания, сообщает управление общественной безопасности города Дейтона-Бич-Шорс.
Правоохранители заметили Уильяма Ходжа, когда тот поздно вечером нес куда-то аллигатора. Мужчину задержали после того, как он попытался закинуть рептилию на крышу здания. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, речь идет о крыше бара. Как заявляет управление общественной безопасности, Ходж также бил животное о землю, держа его за хвост.
Мужчине предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными, а также в краже со взломом.
Аллигатора вернули администрации парка для игры в мини-гольф Congo River Golf, откуда его выкрал задержанный.
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