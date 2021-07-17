https://ria.ru/20210717/alligator-1741634474.html

Во Флориде мужчина избил аллигатора и пытался закинуть его на крышу бара

Во Флориде мужчина избил аллигатора и пытался закинуть его на крышу бара - РИА Новости, 17.07.2021

Во Флориде мужчина избил аллигатора и пытался закинуть его на крышу бара

Власти штата Флорида задержали мужчину, который украл аллигатора из парка для мини-гольфа, избил его и пытался закинуть на крышу здания, сообщает управление... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T05:10

2021-07-17T05:10

2021-07-17T15:11

флорида

в мире

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ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Власти штата Флорида задержали мужчину, который украл аллигатора из парка для мини-гольфа, избил его и пытался закинуть на крышу здания, сообщает управление общественной безопасности города Дейтона-Бич-Шорс.Правоохранители заметили Уильяма Ходжа, когда тот поздно вечером нес куда-то аллигатора. Мужчину задержали после того, как он попытался закинуть рептилию на крышу здания. По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, речь идет о крыше бара. Как заявляет управление общественной безопасности, Ходж также бил животное о землю, держа его за хвост.Мужчине предъявлены обвинения в жестоком обращении с животными, а также в краже со взломом.Аллигатора вернули администрации парка для игры в мини-гольф Congo River Golf, откуда его выкрал задержанный.

https://ria.ru/20210713/koshka-1741122466.html

флорида

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флорида, в мире