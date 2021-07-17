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Врач назвал четыре признака проблем со здоровьем из-за алкоголя в жару
Врач назвал четыре признака проблем со здоровьем из-за алкоголя в жару - РИА Новости, 17.07.2021
Врач назвал четыре признака проблем со здоровьем из-за алкоголя в жару
Употреблять алкоголь в жару особенно опасно из-за повышенной нагрузки на сердечно-сосудистую систему. В интервью радио Sputnik врач-нарколог Василий Шуров... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T02:09
2021-07-17T02:09
2021-07-17T02:09
здоровье - общество
алкоголь
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Употреблять алкоголь в жару особенно опасно из-за повышенной нагрузки на сердечно-сосудистую систему. В интервью радио Sputnik врач-нарколог Василий Шуров назвал четыре признака, указывающих на необходимость вызова скорой помощи после приема спиртного.Смертность от алкоголя в жаркие дни обычно возрастает, напомнил он. В первую очередь это связано с особенностями воздействия крепких напитков на сосуды, и так страдающие из-за высокой температуры воздуха.Другая опасность связана с влиянием спиртного на свертываемость крови, продолжил он."Алкоголь нарушает свертываемость крови, и могут возникать тромбы в различных органах", – объяснил врач.Он назвал несколько признаков, указывающих на необходимость срочного вызова скорой помощи для человека, употреблявшего алкоголь."Если у человека заболело сердце, начались судороги, сильные скачки давления и нарушение сознания вплоть до белой горячки, то на дому это не лечится", – предупредил Василий Шуров в интервью радио Sputnik.Тридцатиградусная жара, установившаяся в Центральной России, требует осторожного отношения к алкоголю, отметил специалист.
https://ria.ru/20210716/zhara-1741471237.html
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здоровье - общество, алкоголь, общество
Врач назвал четыре признака проблем со здоровьем из-за алкоголя в жару
Нарколог Шуров предупредил об опасности употребления алкоголя в жаркую погоду
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости.
Употреблять алкоголь в жару особенно опасно из-за повышенной нагрузки на сердечно-сосудистую систему. В интервью радио Sputnik
врач-нарколог Василий Шуров назвал четыре признака, указывающих на необходимость вызова скорой помощи после приема спиртного.
Смертность от алкоголя в жаркие дни обычно возрастает, напомнил он. В первую очередь это связано с особенностями воздействия крепких напитков на сосуды, и так страдающие из-за высокой температуры воздуха.
"Алкоголь работает как качели, то есть вначале он расширяет сосуды, а потом резко спазмирует (вызывает резкое сужение сосудов, – ред.), и у людей возникает ишемия", – сказал Василий Шуров.
Другая опасность связана с влиянием спиртного на свертываемость крови, продолжил он.
"Алкоголь нарушает свертываемость крови, и могут возникать тромбы в различных органах", – объяснил врач.
Он назвал несколько признаков, указывающих на необходимость срочного вызова скорой помощи для человека, употреблявшего алкоголь.
"Если у человека заболело сердце, начались судороги, сильные скачки давления и нарушение сознания вплоть до белой горячки, то на дому это не лечится", – предупредил Василий Шуров в интервью радио Sputnik.
Тридцатиградусная жара, установившаяся в Центральной России, требует осторожного отношения к алкоголю, отметил специалист.