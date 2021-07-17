https://ria.ru/20210717/alkogol-1741630911.html

Врач назвал четыре признака проблем со здоровьем из-за алкоголя в жару

Врач назвал четыре признака проблем со здоровьем из-за алкоголя в жару - РИА Новости, 17.07.2021

Врач назвал четыре признака проблем со здоровьем из-за алкоголя в жару

Употреблять алкоголь в жару особенно опасно из-за повышенной нагрузки на сердечно-сосудистую систему. В интервью радио Sputnik врач-нарколог Василий Шуров... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T02:09

2021-07-17T02:09

2021-07-17T02:09

здоровье - общество

алкоголь

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1d/1739113798_0:68:3420:1992_1920x0_80_0_0_ce157d23d8e7e92f86b21695cb5c49e7.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Употреблять алкоголь в жару особенно опасно из-за повышенной нагрузки на сердечно-сосудистую систему. В интервью радио Sputnik врач-нарколог Василий Шуров назвал четыре признака, указывающих на необходимость вызова скорой помощи после приема спиртного.Смертность от алкоголя в жаркие дни обычно возрастает, напомнил он. В первую очередь это связано с особенностями воздействия крепких напитков на сосуды, и так страдающие из-за высокой температуры воздуха.Другая опасность связана с влиянием спиртного на свертываемость крови, продолжил он."Алкоголь нарушает свертываемость крови, и могут возникать тромбы в различных органах", – объяснил врач.Он назвал несколько признаков, указывающих на необходимость срочного вызова скорой помощи для человека, употреблявшего алкоголь."Если у человека заболело сердце, начались судороги, сильные скачки давления и нарушение сознания вплоть до белой горячки, то на дому это не лечится", – предупредил Василий Шуров в интервью радио Sputnik.Тридцатиградусная жара, установившаяся в Центральной России, требует осторожного отношения к алкоголю, отметил специалист.

https://ria.ru/20210716/zhara-1741471237.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, алкоголь, общество