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В протестах во Франции приняли участие около 114 тысяч человек

В протестах во Франции приняли участие около 114 тысяч человек - РИА Новости, 18.07.2021

В протестах во Франции приняли участие около 114 тысяч человек

Около 114 тысяч человек приняли участие в акциях протеста против санитарных мер во Франции, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 18.07.2021

2021-07-17T23:29

2021-07-17T23:29

2021-07-18T05:10

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ПАРИЖ, 17 июл - РИА Новости. Около 114 тысяч человек приняли участие в акциях протеста против санитарных мер во Франции, сообщает телеканал BFMTV.Отмечается, что демонстранты выступали против санитарных пропусков и вакцинации.Телеканал со ссылкой на министерство внутренних дел указывает, что в Париже на манифестациях собралось около 18 тысяч человек. В регионах прошли 136 акций, на которых присутствовали около 96 тысяч человек.В пятницу в Лионе на протестах против санитарных пропусков были задержаны девять демонстрантов.Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник выступил с телеобращением к нации, в котором обозначил ряд новых ограничительных мер для сдерживания эпидемии коронавируса. В частности, согласно заявлениям французского лидера, с начала августа во Франции в ресторанах, барах, торговых центрах, самолётах и поездах дальнего следования будет требоваться санитарный пропуск, свидетельствующий о вакцинации или отрицательном результате теста на COVID-19. Уже с 21 июля санитарный пропуск будет необходим при посещении фестивалей, спектаклей, парков аттракционов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210714/frantsiya-1741281353.html

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лион

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коронавирус covid-19, эммануэль макрон, франция, лион, париж, в мире