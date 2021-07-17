https://ria.ru/20210717/afganistan-1741651467.html
В Катаре начался новый раунд межафганских переговоров
В Катаре начался новый раунд межафганских переговоров - РИА Новости, 17.07.2021
В Катаре начался новый раунд межафганских переговоров
Новый раунд межафганских переговоров в присутствии высокопоставленных афганских политиков начался в субботу в столице Катара Дохе на фоне наступления боевиков... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T11:29
2021-07-17T11:29
2021-07-17T11:30
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афганистан
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талибан
сша
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ДОХА, 17 июл - РИА Новости. Новый раунд межафганских переговоров в присутствии высокопоставленных афганских политиков начался в субботу в столице Катара Дохе на фоне наступления боевиков движения "Талибан"* в Афганистане, передает корреспондент РИА Новости.Переговоры проходят в закрытом режиме.Ранее афганский телеканал Tolo News сообщил со ссылкой на источники, что ряд афганских политиков, в том числе экс-президент Афганистана Хамид Карзай и глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла, в конце недели отправятся в столицу Катара Доху для переговоров с делегацией радикального движения "Талибан"*. Однако Карзай в последнюю минуту по неизвестным причинам отказался ехать в Доху.Делегация афганского правительства впервые с первого официального заседания переговоров в сентябре 2020 года представлена политиками высокого уровня. Делегацию "Талибана"* возглавил глава политофиса этого движения в Катаре мулла Барадар Ахунд.Как отметил в интервью телеканалу "Аль-Джазира" представитель политофиса талибов Мухаммед Наим, они "серьезно настроены на переговоры, но ждут аналогичного подхода от противоположной стороны".Как ранее сообщил телеканал 1TV News со ссылкой на источники, делегации правительства Афганистана и движения "Талибан" обсудят в Дохе вопросы создания переходного правительства, обмена пленными и прекращение огня.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.В сентябре прошлого года в Катаре начались межафганские переговоры, однако почти за десять месяцев переговоров стороны даже не сумели согласовать повестку дня переговоров и не могут прийти к согласию по ключевым вопросам, в частности по прекращению огня между правительственными силами и радикальным движением "Талибан"*.* Запрещенная в России террористическая группировка.
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россия, абдулла абдулла, хамид карзай, афганистан, доха, талибан, сша, в мире
11:29 17.07.2021 (обновлено: 11:30 17.07.2021)
В Катаре начался новый раунд межафганских переговоров
В Катаре начался новый раунд межафганских переговоров в закрытом режиме
ДОХА, 17 июл - РИА Новости. Новый раунд межафганских переговоров в присутствии высокопоставленных афганских политиков начался в субботу в столице Катара Дохе на фоне наступления боевиков движения "Талибан"* в Афганистане, передает корреспондент РИА Новости.
Переговоры проходят в закрытом режиме.
Ранее афганский телеканал Tolo News
сообщил со ссылкой на источники, что ряд афганских политиков, в том числе экс-президент Афганистана Хамид Карзай
и глава Высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла
, в конце недели отправятся в столицу Катара Доху
для переговоров с делегацией радикального движения "Талибан
"*. Однако Карзай в последнюю минуту по неизвестным причинам отказался ехать в Доху.
Делегация афганского правительства впервые с первого официального заседания переговоров в сентябре 2020 года представлена политиками высокого уровня. Делегацию "Талибана"* возглавил глава политофиса этого движения в Катаре мулла Барадар Ахунд.
Как отметил в интервью телеканалу "Аль-Джазира" представитель политофиса талибов Мухаммед Наим, они "серьезно настроены на переговоры, но ждут аналогичного подхода от противоположной стороны".
Как ранее сообщил телеканал 1TV News
со ссылкой на источники, делегации правительства Афганистана
и движения "Талибан" обсудят в Дохе вопросы создания переходного правительства, обмена пленными и прекращение огня.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. Нестабильность в Афганистане нарастает на фоне обещаний администрации США
до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон
и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
В сентябре прошлого года в Катаре начались межафганские переговоры, однако почти за десять месяцев переговоров стороны даже не сумели согласовать повестку дня переговоров и не могут прийти к согласию по ключевым вопросам, в частности по прекращению огня между правительственными силами и радикальным движением "Талибан"*.
* Запрещенная в России террористическая группировка.