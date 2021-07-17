https://ria.ru/20210717/afganistan-1741640093.html

США эвакуируют 12,5 тысячи афганцев, сообщили СМИ

США эвакуируют 12,5 тысячи афганцев, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.07.2021

США эвакуируют 12,5 тысячи афганцев, сообщили СМИ

США вывезут 2,5 тысячи эвакуируемых афганцев непосредственно на свою территорию, а не в третьи страны, как планировалось ранее, сообщил телеканал NBC News со... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T09:02

2021-07-17T09:02

2021-07-17T09:02

обострение ситуации в афганистане

министерство обороны сша

джо байден

афганистан

кабул (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. США вывезут 2,5 тысячи эвакуируемых афганцев непосредственно на свою территорию, а не в третьи страны, как планировалось ранее, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на три источника в администрации.Президент США Джо Байден ранее объявил, что США эвакуируют из Афганистана тысячи граждан страны, которые в прошлом сотрудничали с американцами. Их планировалось вывезти сначала в третьи страны на период рассмотрения заявлений о постоянном местожительстве в США.Однако 2500 афганцев - сравнительно небольшая часть от общего числа вывозимых - уже прошли проверку безопасности, и это позволит вывезти их с семьями сразу в США, сообщили телеканалу представитель госдепа и два представителя Пентагона. После прохождения медицинского осмотра им позволят остаться в США в качестве беженцев.Еще 10 тысяч человек будут перевезены на военную базу США за границей или в третьей стране.Предполагается, что эвакуация начнется в течение нескольких дней, уточняет канал.Около 20 тысяч афганцев, работавших с США, подали заявления о переселении в США, опасаясь за свою жизнь после ухода американских войск. Пентагон намерен вывести всех солдат из Афганистана до конца августа, оставив в стране лишь небольшой контингент для охраны посольства в Кабуле.

https://ria.ru/20210716/lavrov-1741556688.html

https://ria.ru/20210715/afganistan-1741324381.html

афганистан

кабул (город)

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение ситуации в афганистане, министерство обороны сша, джо байден, афганистан, кабул (город), сша, в мире