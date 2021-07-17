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США эвакуируют 12,5 тысячи афганцев, сообщили СМИ
США эвакуируют 12,5 тысячи афганцев, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.07.2021
США эвакуируют 12,5 тысячи афганцев, сообщили СМИ
США вывезут 2,5 тысячи эвакуируемых афганцев непосредственно на свою территорию, а не в третьи страны, как планировалось ранее, сообщил телеканал NBC News со... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T09:02
2021-07-17T09:02
обострение ситуации в афганистане
министерство обороны сша
джо байден
афганистан
кабул (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. США вывезут 2,5 тысячи эвакуируемых афганцев непосредственно на свою территорию, а не в третьи страны, как планировалось ранее, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на три источника в администрации.Президент США Джо Байден ранее объявил, что США эвакуируют из Афганистана тысячи граждан страны, которые в прошлом сотрудничали с американцами. Их планировалось вывезти сначала в третьи страны на период рассмотрения заявлений о постоянном местожительстве в США.Однако 2500 афганцев - сравнительно небольшая часть от общего числа вывозимых - уже прошли проверку безопасности, и это позволит вывезти их с семьями сразу в США, сообщили телеканалу представитель госдепа и два представителя Пентагона. После прохождения медицинского осмотра им позволят остаться в США в качестве беженцев.Еще 10 тысяч человек будут перевезены на военную базу США за границей или в третьей стране.Предполагается, что эвакуация начнется в течение нескольких дней, уточняет канал.Около 20 тысяч афганцев, работавших с США, подали заявления о переселении в США, опасаясь за свою жизнь после ухода американских войск. Пентагон намерен вывести всех солдат из Афганистана до конца августа, оставив в стране лишь небольшой контингент для охраны посольства в Кабуле.
https://ria.ru/20210716/lavrov-1741556688.html
https://ria.ru/20210715/afganistan-1741324381.html
афганистан
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обострение ситуации в афганистане, министерство обороны сша, джо байден, афганистан, кабул (город), сша, в мире
09:02 17.07.2021
 
США эвакуируют 12,5 тысячи афганцев, сообщили СМИ

NBC News: 2,5 тысячи афганцев вывезут в США, а десять тысяч человек разместят на зарубежной базе

© Sputnik /  / Перейти в фотобанкВоеннослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами (запрещено в РФ) в Герате
Военнослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами (запрещено в РФ) в Герате - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. США вывезут 2,5 тысячи эвакуируемых афганцев непосредственно на свою территорию, а не в третьи страны, как планировалось ранее, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на три источника в администрации.
Президент США Джо Байден ранее объявил, что США эвакуируют из Афганистана тысячи граждан страны, которые в прошлом сотрудничали с американцами. Их планировалось вывезти сначала в третьи страны на период рассмотрения заявлений о постоянном местожительстве в США.
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Однако 2500 афганцев - сравнительно небольшая часть от общего числа вывозимых - уже прошли проверку безопасности, и это позволит вывезти их с семьями сразу в США, сообщили телеканалу представитель госдепа и два представителя Пентагона. После прохождения медицинского осмотра им позволят остаться в США в качестве беженцев.
Еще 10 тысяч человек будут перевезены на военную базу США за границей или в третьей стране.
Предполагается, что эвакуация начнется в течение нескольких дней, уточняет канал.
Около 20 тысяч афганцев, работавших с США, подали заявления о переселении в США, опасаясь за свою жизнь после ухода американских войск. Пентагон намерен вывести всех солдат из Афганистана до конца августа, оставив в стране лишь небольшой контингент для охраны посольства в Кабуле.
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Обострение ситуации в АфганистанеМинистерство обороны СШАДжо БайденАфганистанКабул (город)СШАВ мире
 
 
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