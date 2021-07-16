https://ria.ru/20210716/zhara-1741620606.html
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 16.07.2021
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
В субботу в Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T21:30
2021-07-16T21:30
2021-07-16T23:08
погода
гидрометцентр
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741555157_0:245:3203:2047_1920x0_80_0_0_951535505fc0d30841f7bb219b871126.jpg
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В субботу в Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра."Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении.Предупреждение о жаркой погоде в столице действует с 10:00 до 18:00 17 июля.В выходные в Москве ожидается 30-32 градусов тепла, с понедельника температура начнет понижаться.
https://radiosputnik.ria.ru/20210716/zhara-1741511689.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741555157_344:0:3073:2047_1920x0_80_0_0_e19cec5aa7d83d515ba326891194372c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, гидрометцентр, москва
21:30 16.07.2021 (обновлено: 23:08 16.07.2021)
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности в субботу в Москве из-за жары