https://ria.ru/20210716/zhara-1741620606.html

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности - РИА Новости, 16.07.2021

В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности

В субботу в Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T21:30

2021-07-16T21:30

2021-07-16T23:08

погода

гидрометцентр

москва

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В субботу в Москве из-за жары объявили оранжевый уровень погодной опасности, следует из данных прогностической карты на сайте Гидрометцентра."Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", — говорится в сообщении.Предупреждение о жаркой погоде в столице действует с 10:00 до 18:00 17 июля.В выходные в Москве ожидается 30-32 градусов тепла, с понедельника температура начнет понижаться.

https://radiosputnik.ria.ru/20210716/zhara-1741511689.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, гидрометцентр, москва