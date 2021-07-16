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В Крым пришла аномальная жара
В Крым пришла аномальная жара - РИА Новости, 16.07.2021
В Крым пришла аномальная жара
В Крым пришла аномальная жара, температура будет выше климатической нормы на семь градусов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T08:40
2021-07-16T08:40
2021-07-16T11:10
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости. В Крым пришла аномальная жара, температура будет выше климатической нормы на семь градусов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону.Спасатели призвали жителей и гостей полуострова ограничить пребывание на улице, проветривать помещения и пользоваться головным убором. Поездки на транспорте следует планировать в утреннее или вечернее время, когда жара спадает.Кроме того, нужно соблюдать питьевой режим, избегая сладких и алкогольных напитков. Также нежелательны и перепады температуры, которые могут быть вызваны перегревом на солнце и резким погружением в холодную воду.Особое внимание следует уделить безопасности детей и пожилых людей.Ранее в Крыму объявили предупреждение из-за сильной жары на 16-20 июля. Сохраняется высокая пожароопасность.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика крым, общество
08:40 16.07.2021 (обновлено: 11:10 16.07.2021)
В Крым пришла аномальная жара
ГУ МЧС предупредило об аномальной жаре в Крыму