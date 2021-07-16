https://ria.ru/20210716/zhara-1741471237.html

Врач посоветовала россиянам в жару пить воду каждые 10-15 минут

Врач посоветовала россиянам в жару пить воду каждые 10-15 минут - РИА Новости, 16.07.2021

Врач посоветовала россиянам в жару пить воду каждые 10-15 минут

Россиянам, чтобы легче переносить жару, следует пить больше воды и зеленого чая, есть каши, овощи и фрукты, рассказала РИА Новости диетолог медицинского... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T05:23

2021-07-16T05:23

2021-07-16T05:23

россия

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россиянам, чтобы легче переносить жару, следует пить больше воды и зеленого чая, есть каши, овощи и фрукты, рассказала РИА Новости диетолог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха.Овощи, зелень и фрукты также помогут лучше переносить жару - они имеют антиоксидантное действие, а клетчатка способствует комфортному пищеварению и замедлению всасывания жиров и углеводов, содержат минералы и витамины, пояснила специалист.Также, советует диетолог, стоит добавить в рацион медленные углеводы — каши, поскольку зерновые продукты идеальны для сбалансирования рациона, содержат полезные микро- и макроэлементы, витамины и ферменты. Наконец, нежирные сорта мяса и рыбы являются источниками полноценного белка и альтернативой "тяжелым" шашлыкам и барбекю.Ранее в среду Макуха сообщила агентству, что в жаркую погоду стоит воздержаться от сладостей, кофе, соленых и копченых продуктов из-за того, что они способствуют обезвоживанию организма, а также от жирных продуктов, поскольку те приводят к набору лишнего веса.

https://ria.ru/20210715/kerri-1741449391.html

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россия, общество