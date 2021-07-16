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Врач посоветовала россиянам в жару пить воду каждые 10-15 минут
Врач посоветовала россиянам в жару пить воду каждые 10-15 минут - РИА Новости, 16.07.2021
Врач посоветовала россиянам в жару пить воду каждые 10-15 минут
Россиянам, чтобы легче переносить жару, следует пить больше воды и зеленого чая, есть каши, овощи и фрукты, рассказала РИА Новости диетолог медицинского... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T05:23
2021-07-16T05:23
россия
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россиянам, чтобы легче переносить жару, следует пить больше воды и зеленого чая, есть каши, овощи и фрукты, рассказала РИА Новости диетолог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха.Овощи, зелень и фрукты также помогут лучше переносить жару - они имеют антиоксидантное действие, а клетчатка способствует комфортному пищеварению и замедлению всасывания жиров и углеводов, содержат минералы и витамины, пояснила специалист.Также, советует диетолог, стоит добавить в рацион медленные углеводы — каши, поскольку зерновые продукты идеальны для сбалансирования рациона, содержат полезные микро- и макроэлементы, витамины и ферменты. Наконец, нежирные сорта мяса и рыбы являются источниками полноценного белка и альтернативой "тяжелым" шашлыкам и барбекю.Ранее в среду Макуха сообщила агентству, что в жаркую погоду стоит воздержаться от сладостей, кофе, соленых и копченых продуктов из-за того, что они способствуют обезвоживанию организма, а также от жирных продуктов, поскольку те приводят к набору лишнего веса.
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россия, общество
05:23 16.07.2021
 
Врач посоветовала россиянам в жару пить воду каждые 10-15 минут

Диетолог Макуха посоветовала россиянам в жару пить больше воды и зеленого чая, есть овощи и фрукты

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЛюди отдыхают на пляже на берегу Белого озера на территории природно-исторического парка "Косинский" в Москве
Люди отдыхают на пляже на берегу Белого озера на территории природно-исторического парка Косинский в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Россиянам, чтобы легче переносить жару, следует пить больше воды и зеленого чая, есть каши, овощи и фрукты, рассказала РИА Новости диетолог медицинского онлайн-сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха.
"Рекомендуется употреблять в жаркую погоду питьевую воду — по 1–2 глотка по возможности каждые 10–15 минут. Можно добавить немного цитрусовых и мяты. Зеленый чай (2–4 стакана в день) способствует утолению жажды, содержит катехины — мощные антиоксиданты, предотвращающие старение, которое ускоряется под действием ультрафиолетового излучения", - сказала она.
Овощи, зелень и фрукты также помогут лучше переносить жару - они имеют антиоксидантное действие, а клетчатка способствует комфортному пищеварению и замедлению всасывания жиров и углеводов, содержат минералы и витамины, пояснила специалист.
Также, советует диетолог, стоит добавить в рацион медленные углеводы — каши, поскольку зерновые продукты идеальны для сбалансирования рациона, содержат полезные микро- и макроэлементы, витамины и ферменты. Наконец, нежирные сорта мяса и рыбы являются источниками полноценного белка и альтернативой "тяжелым" шашлыкам и барбекю.
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Ранее в среду Макуха сообщила агентству, что в жаркую погоду стоит воздержаться от сладостей, кофе, соленых и копченых продуктов из-за того, что они способствуют обезвоживанию организма, а также от жирных продуктов, поскольку те приводят к набору лишнего веса.
 
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