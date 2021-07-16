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Эксперт оценил степень заразности дельта-штамма
Эксперт оценил степень заразности дельта-штамма - РИА Новости, 16.07.2021
Эксперт оценил степень заразности дельта-штамма
Рост заболеваемости коронавирусом в настоящее время связан с тем, что изменился циркулирующий геновариант, носитель дельта-штамма коронавируса способен заразить РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T12:45
2021-07-16T12:52
александр горелов
коронавирус covid-19
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в настоящее время связан с тем, что изменился циркулирующий геновариант, носитель дельта-штамма коронавируса способен заразить около шести человек до его выявления, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."Очередной подъем в настоящее время вызван сменой циркулирующего геноварианта... Собственно, дельта-вариант в три раза способен большее количество людей заражать. Как британский штамм, источник инфекции был способен заражать два человека до выявления, а при новом варианте - шесть человек", - сказал Горелов в эфире канала "Россия 24".Горелов отметил, что не отмечается более тяжелого течения или роста летальных исходов от дельта-штамма, однако такой сценарий при изменении циркулирующего геноварианта возможен.
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александр горелов, коронавирус covid-19, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество
12:45 16.07.2021 (обновлено: 12:52 16.07.2021)
 
Эксперт оценил степень заразности дельта-штамма

Член-корреспондент РАН Горелов: больной с дельта-штаммом успевает заразить около шести человек

© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкМедик идет по коридору госпиталя для лечения больных Covid-19 в Краснодаре
Медик идет по коридору госпиталя для лечения больных Covid-19 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Георгий Зимарев
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом в настоящее время связан с тем, что изменился циркулирующий геновариант, носитель дельта-штамма коронавируса способен заразить около шести человек до его выявления, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"Очередной подъем в настоящее время вызван сменой циркулирующего геноварианта... Собственно, дельта-вариант в три раза способен большее количество людей заражать. Как британский штамм, источник инфекции был способен заражать два человека до выявления, а при новом варианте - шесть человек", - сказал Горелов в эфире канала "Россия 24".
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Горелов отметил, что не отмечается более тяжелого течения или роста летальных исходов от дельта-штамма, однако такой сценарий при изменении циркулирующего геноварианта возможен.
 
Александр ГореловКоронавирус COVID-19Российская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
 
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