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Врач предупредил о важности защиты глаз при загаре
Врач предупредил о важности защиты глаз при загаре - РИА Новости, 16.07.2021
Врач предупредил о важности защиты глаз при загаре
Загорая с закрытыми глазами, нужно защищать их, ведь даже не очень длительное воздействие яркого солнца способно вызвать повреждение, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T03:08
2021-07-16T03:08
россия
андрей тяжельников
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Загорая с закрытыми глазами, нужно защищать их, ведь даже не очень длительное воздействие яркого солнца способно вызвать повреждение, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников."Полезно знать, что, загорая с закрытыми глазами, нужно защищать их, ведь ультрафиолет проникает сквозь кожу. Даже не очень длительное воздействие яркого солнца способно вызвать повреждение", - рассказал Тяжельников.Врач подчеркнул, что также необходимо защитить глаза малышей - сейчас существуют специальные солнцезащитные очки для детей, практически с младенчества, ведь глаза ребенка еще более чувствительные.Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что в выходные в столице сохранится жаркая погода с температурой плюс 31-33 градуса.
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россия, андрей тяжельников, общество
03:08 16.07.2021
 
Врач предупредил о важности защиты глаз при загаре

Главный внештатный специалист депздрава Москвы Тяжельников предупредил о защите глаз при загаре

© Pixabay / Claudio_ScottЗагар
Загар - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© Pixabay / Claudio_Scott
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Загорая с закрытыми глазами, нужно защищать их, ведь даже не очень длительное воздействие яркого солнца способно вызвать повреждение, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
"Полезно знать, что, загорая с закрытыми глазами, нужно защищать их, ведь ультрафиолет проникает сквозь кожу. Даже не очень длительное воздействие яркого солнца способно вызвать повреждение", - рассказал Тяжельников.
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Врач подчеркнул, что также необходимо защитить глаза малышей - сейчас существуют специальные солнцезащитные очки для детей, практически с младенчества, ведь глаза ребенка еще более чувствительные.
Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что в выходные в столице сохранится жаркая погода с температурой плюс 31-33 градуса.
 
РоссияАндрей ТяжельниковОбщество
 
 
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