https://ria.ru/20210716/zagar-1741469757.html

Врач предупредил о важности защиты глаз при загаре

Врач предупредил о важности защиты глаз при загаре - РИА Новости, 16.07.2021

Врач предупредил о важности защиты глаз при загаре

Загорая с закрытыми глазами, нужно защищать их, ведь даже не очень длительное воздействие яркого солнца способно вызвать повреждение, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T03:08

2021-07-16T03:08

2021-07-16T03:08

россия

андрей тяжельников

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Загорая с закрытыми глазами, нужно защищать их, ведь даже не очень длительное воздействие яркого солнца способно вызвать повреждение, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников."Полезно знать, что, загорая с закрытыми глазами, нужно защищать их, ведь ультрафиолет проникает сквозь кожу. Даже не очень длительное воздействие яркого солнца способно вызвать повреждение", - рассказал Тяжельников.Врач подчеркнул, что также необходимо защитить глаза малышей - сейчас существуют специальные солнцезащитные очки для детей, практически с младенчества, ведь глаза ребенка еще более чувствительные.Ранее главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что в выходные в столице сохранится жаркая погода с температурой плюс 31-33 градуса.

https://radiosputnik.ria.ru/20210628/zagar-1738649459.html

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2021

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россия, андрей тяжельников, общество