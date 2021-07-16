https://ria.ru/20210716/yubiley-1741625669.html

Энергосетевые объекты готовят к 800-летию Нижнего Новгорода

Энергосетевые объекты готовят к 800-летию Нижнего Новгорода - РИА Новости, 16.07.2021

Энергосетевые объекты готовят к 800-летию Нижнего Новгорода

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор "Россети Центр" — управляющей организации "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T23:13

2021-07-16T23:13

2021-07-16T23:13

нижегородская область

россети

глеб никитин

нижновэнерго

нижний новгород

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июл - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор "Россети Центр" — управляющей организации "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский обсудили подготовку энергосетевых объектов к 800-летию Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба правительства региона."Деятельность компании на территории региона имеет огромное значение. Нижегородская область — промышленный регион, и развитие предприятий значительно зависит от тарифной политики. Работы по повышению эффективности компании, которые проводятся сейчас, позволяют контролировать эти процессы", — цитирует пресс-служба слова Никитина.Губернатор подчеркнул, что при проведении благоустройства и подготовки к юбилею города, который отмечается в 2021 году, многое зависит от электросетевой инфраструктуры. "К празднованию 800-летия Нижнего Новгорода специалистами "Нижновэнерго" реализуется программа "Чистое небо". Ведутся работы по ремонту сетей наружного освещения, ремонту и реконструкции распределительной сети", — отметил Никитин.Всего в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода было запланировано 64 мероприятия на 424 объектах электросетевого комплекса города. В общей сложности заменено почти 1 500 опор линий электропередачи, построено и реконструировано 88,5 километра воздушных и кабельных линий, смонтирован 541 новый светильник. Было построено и реконструировано 177 трансформаторных подстанций.Также сотрудники филиала "Нижновэнерго" выполнили технологическое присоединение новых объектов городской инфраструктуры. Надежным энергоснабжением были обеспечены места массового отдыха горожан в парке "Швейцария", светомузыкальный фонтан на Нижне-Волжской набережной, исторические конструкции пакгаузов на Стрелке."Сотрудники энергокомпании в кратчайшие сроки реализовали целый комплекс мероприятий по реконструкции и строительству электросетевых объектов Нижнего Новгорода. В ходе масштабной модернизации наружного освещения, воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций были учтены все пожелания жителей и органов власти. Это будет иметь безусловный положительный эффект для развития комфортной городской среды и сохранения исторического облика столицы Приволжья", — отметил Маковский.

https://ria.ru/20210621/zaryade-1737985000.html

https://ria.ru/20210513/golosovanie-1732169651.html

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россети, глеб никитин, нижновэнерго, нижний новгород, нижегородская область