https://ria.ru/20210716/vzyatki-1741538908.html

В России стали выявлять больше взяточников

В России стали выявлять больше взяточников - РИА Новости, 16.07.2021

В России стали выявлять больше взяточников

В России за первые пять месяцев значительно выросло число раскрытых коррупционных преступлений, в первую очередь взяток - рост почти на 30%, сообщается на... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T14:03

2021-07-16T14:03

2021-07-16T14:07

россия

генеральная прокуратура рф

взятка

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. В России за первые пять месяцев значительно выросло число раскрытых коррупционных преступлений, в первую очередь взяток - рост почти на 30%, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ."Значительно больше выявлено преступлений коррупционной направленности (рост на 22,3 %, 18,2 тысячи). Во многом это связано с активизацией работы по установлению фактов взяточничества (рост – 29,8 %, 8,9 тысячи), которые занимают около половины в структуре коррупционной преступности", - говорится в сообщении.По информации Генпрокуратуры, ущерб от коррупции также вырос - с 23,1 до 26,8 миллиарда рублей. Также увеличилась сумма возмещенного ущерба – с 2,3 до 8 миллиардов рублей. Это произошло за счет добровольного погашения, а также через изъятие имущества, денег или ценностей.

https://realty.ria.ru/20210629/vzyatochniki-1738925346.html

россия

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2021

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россия, генеральная прокуратура рф, взятка