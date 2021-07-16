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В России стали выявлять больше взяточников
В России стали выявлять больше взяточников - РИА Новости, 16.07.2021
В России стали выявлять больше взяточников
В России за первые пять месяцев значительно выросло число раскрытых коррупционных преступлений, в первую очередь взяток - рост почти на 30%, сообщается на... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T14:03
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россия
генеральная прокуратура рф
взятка
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. В России за первые пять месяцев значительно выросло число раскрытых коррупционных преступлений, в первую очередь взяток - рост почти на 30%, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ."Значительно больше выявлено преступлений коррупционной направленности (рост на 22,3 %, 18,2 тысячи). Во многом это связано с активизацией работы по установлению фактов взяточничества (рост – 29,8 %, 8,9 тысячи), которые занимают около половины в структуре коррупционной преступности", - говорится в сообщении.По информации Генпрокуратуры, ущерб от коррупции также вырос - с 23,1 до 26,8 миллиарда рублей. Также увеличилась сумма возмещенного ущерба – с 2,3 до 8 миллиардов рублей. Это произошло за счет добровольного погашения, а также через изъятие имущества, денег или ценностей.
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россия, генеральная прокуратура рф, взятка
14:03 16.07.2021 (обновлено: 14:07 16.07.2021)
 
В России стали выявлять больше взяточников

Генпрокуратура: в России выросло на 30% число раскрытых преступлений, связанных с коррупцией

© Fotolia / daksel Мужчина протягивает деньги
Мужчина протягивает деньги - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© Fotolia / daksel
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. В России за первые пять месяцев значительно выросло число раскрытых коррупционных преступлений, в первую очередь взяток - рост почти на 30%, сообщается на портале правовой статистики Генпрокуратуры РФ.
"Значительно больше выявлено преступлений коррупционной направленности (рост на 22,3 %, 18,2 тысячи). Во многом это связано с активизацией работы по установлению фактов взяточничества (рост – 29,8 %, 8,9 тысячи), которые занимают около половины в структуре коррупционной преступности", - говорится в сообщении.
По информации Генпрокуратуры, ущерб от коррупции также вырос - с 23,1 до 26,8 миллиарда рублей. Также увеличилась сумма возмещенного ущерба – с 2,3 до 8 миллиардов рублей. Это произошло за счет добровольного погашения, а также через изъятие имущества, денег или ценностей.
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РоссияГенеральная прокуратура РФВзятка
 
 
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