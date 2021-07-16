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На заводе в Дзержинске взорвалась емкость с ацетоном
На заводе в Дзержинске взорвалась емкость с ацетоном - РИА Новости, 16.07.2021
На заводе в Дзержинске взорвалась емкость с ацетоном
Взрыв емкости с ацетоном произошел в здании цеха регенерации на заводе им. Я.М. Свердлова в Дзержинске, сообщает представитель экстренных служб. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T19:29
2021-07-16T19:29
2021-07-16T19:50
россия
происшествия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Взрыв емкости с ацетоном произошел в здании цеха регенерации на заводе им. Я.М. Свердлова в Дзержинске, сообщает представитель экстренных служб.Отмечается, что с территории эвакуировано 20 человек, на месте аварии работают пожарные."Взрыв емкости с ацетоном (восемь кубических метров) в трехэтажном кирпичном здании цеха регенерации ацетона без последующего возгорания", - говорится в сообщении.Уточняется, что возгорание не произошло, несущие конструкции не повреждены, нарушено остекление цеха."По уточненной информации, три человека пострадали и с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждение", - сообщили в ведомстве.
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россия, происшествия
19:29 16.07.2021 (обновлено: 19:50 16.07.2021)
На заводе в Дзержинске взорвалась емкость с ацетоном
На заводе им. Я.М. Свердлова в Дзержинске произошел взрыв емкости с ацетоном
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Взрыв емкости с ацетоном произошел в здании цеха регенерации на заводе им. Я.М. Свердлова в Дзержинске, сообщает представитель экстренных служб.
"В 17.45 поступило сообщение о разгерметизации ёмкости с ацетоном в цехе по производству ацетона на заводе им. Свердлова (промзона). Здание трехэтажное кирпичное не пострадало. На момент происшествия людей в здании не было", - говорится в сообщении МЧС России.
Отмечается, что с территории эвакуировано 20 человек, на месте аварии работают пожарные.
"Взрыв емкости с ацетоном (восемь кубических метров) в трехэтажном кирпичном здании цеха регенерации ацетона без последующего возгорания", - говорится в сообщении.
Уточняется, что возгорание не произошло, несущие конструкции не повреждены, нарушено остекление цеха.
"По уточненной информации, три человека пострадали и с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждение", - сообщили в ведомстве.