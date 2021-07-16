https://ria.ru/20210716/vyplata-1741550957.html

В Архангельской области учредят ежегодную денежную выплату ко Дню Победы

В Архангельской области учредят ежегодную денежную выплату ко Дню Победы - РИА Новости, 16.07.2021

В Архангельской области учредят ежегодную денежную выплату ко Дню Победы

Инициативу губернатора Архангельской области Александра Цыбульского об учреждении в регионе региональной выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T14:54

2021-07-16T14:54

2021-07-16T14:54

архангельская область

социальные выплаты

ветераны

александр цыбульский

архангельская область

общество

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АРХАНГЕЛЬСК, 16 июл – РИА Новости. Инициативу губернатора Архангельской области Александра Цыбульского об учреждении в регионе региональной выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны депутаты областного Собрания рассмотрят на сентябрьской сессии, сообщает пресс-служба регионального парламента.Согласно законопроекту с 1 января 2022 года предлагается установить ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в размере 20 тысяч рублей. Денежная выплата вводится на постоянной основе и будет предоставляться один раз в год. Предоставление выплаты приурочено к празднованию всенародного праздника – Дня Победы, говорится в сообщении."Мы испытываем к нашим ветеранам безмерное уважение и признательность, поэтому рассчитываю, что все фракции поддержат эту инициативу. Важно, что при получении выплаты ко Дню Победы сохраняются и другие социальные гарантии, предусмотренные на федеральном и региональном уровнях", – сказала председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.

https://ria.ru/20210705/arkhangelsk-1739990234.html

архангельская область

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социальные выплаты, ветераны, александр цыбульский, архангельская область, общество