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Архангельская область
Архангельская область
https://ria.ru/20210716/vyplata-1741550957.html
В Архангельской области учредят ежегодную денежную выплату ко Дню Победы
В Архангельской области учредят ежегодную денежную выплату ко Дню Победы - РИА Новости, 16.07.2021
В Архангельской области учредят ежегодную денежную выплату ко Дню Победы
Инициативу губернатора Архангельской области Александра Цыбульского об учреждении в регионе региональной выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T14:54
2021-07-16T14:54
архангельская область
социальные выплаты
ветераны
александр цыбульский
архангельская область
общество
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АРХАНГЕЛЬСК, 16 июл – РИА Новости. Инициативу губернатора Архангельской области Александра Цыбульского об учреждении в регионе региональной выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны депутаты областного Собрания рассмотрят на сентябрьской сессии, сообщает пресс-служба регионального парламента.Согласно законопроекту с 1 января 2022 года предлагается установить ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в размере 20 тысяч рублей. Денежная выплата вводится на постоянной основе и будет предоставляться один раз в год. Предоставление выплаты приурочено к празднованию всенародного праздника – Дня Победы, говорится в сообщении."Мы испытываем к нашим ветеранам безмерное уважение и признательность, поэтому рассчитываю, что все фракции поддержат эту инициативу. Важно, что при получении выплаты ко Дню Победы сохраняются и другие социальные гарантии, предусмотренные на федеральном и региональном уровнях", – сказала председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.
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социальные выплаты, ветераны, александр цыбульский, архангельская область, общество
14:54 16.07.2021
 

В Архангельской области учредят ежегодную денежную выплату ко Дню Победы

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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АРХАНГЕЛЬСК, 16 июл – РИА Новости. Инициативу губернатора Архангельской области Александра Цыбульского об учреждении в регионе региональной выплаты участникам и инвалидам Великой Отечественной войны депутаты областного Собрания рассмотрят на сентябрьской сессии, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Согласно законопроекту с 1 января 2022 года предлагается установить ежегодную денежную выплату ко Дню Победы в размере 20 тысяч рублей. Денежная выплата вводится на постоянной основе и будет предоставляться один раз в год. Предоставление выплаты приурочено к празднованию всенародного праздника – Дня Победы, говорится в сообщении.
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"Мы испытываем к нашим ветеранам безмерное уважение и признательность, поэтому рассчитываю, что все фракции поддержат эту инициативу. Важно, что при получении выплаты ко Дню Победы сохраняются и другие социальные гарантии, предусмотренные на федеральном и региональном уровнях", – сказала председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева.
 
Архангельская областьсоциальные выплатыВетераныАлександр ЦыбульскийАрхангельская областьОбщество
 
 
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