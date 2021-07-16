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"Родина" и РПСС подали подали списки на регистрацию
"Родина" и РПСС подали подали списки на регистрацию - РИА Новости, 16.07.2021
"Родина" и РПСС подали подали списки на регистрацию
Партия "Родина" и Российская партия свободы и справедливости (РПСС) представили в Центризбирком документы для регистрации федеральных списков кандидатов на... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T16:42
2021-07-16T16:42
коммунисты россии
выборы в государственную думу
кпрф
госдума рф
политика
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Партия "Родина" и Российская партия свободы и справедливости (РПСС) представили в Центризбирком документы для регистрации федеральных списков кандидатов на выборы в Госдуму, сообщил журналистам член ЦИК Евгений Шевченко."Родина" и РПСС сегодня подали документы", - сказал Шевченко, уточнив, что поданы федеральные списки.Документы для регистрации федерального списка кандидатов для участия в выборах в Госдуму уже подали ЛДПР, "Коммунисты России", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" и "Гражданская платформа".Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210713/tsik-1741150237.html
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коммунисты россии, выборы в государственную думу, кпрф, госдума рф, политика
16:42 16.07.2021
 
"Родина" и РПСС подали подали списки на регистрацию

Партия "Родина" и РПСС подали в ЦИК документы для регистрации списков кандидатов на выборы в Госдуму

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Партия "Родина" и Российская партия свободы и справедливости (РПСС) представили в Центризбирком документы для регистрации федеральных списков кандидатов на выборы в Госдуму, сообщил журналистам член ЦИК Евгений Шевченко.
"Родина" и РПСС сегодня подали документы", - сказал Шевченко, уточнив, что поданы федеральные списки.
Член ЦИК РФ Евгений Шевченко - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 19:54
ЛДПР, Коммунисты России, КПРФ и эсеры подали списки на регистрацию
Документы для регистрации федерального списка кандидатов для участия в выборах в Госдуму уже подали ЛДПР, "Коммунисты России", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" и "Гражданская платформа".
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Эмблема партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля, 15:21
ЦИК заверил списки кандидатов "Единой России" на выборы в Госдуму
 
Коммунисты РоссииВыборы в Государственную думуКПРФГосдума РФПолитика
 
 
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