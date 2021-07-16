https://ria.ru/20210716/vybory-1741576094.html

"Родина" и РПСС подали подали списки на регистрацию

"Родина" и РПСС подали подали списки на регистрацию - РИА Новости, 16.07.2021

"Родина" и РПСС подали подали списки на регистрацию

Партия "Родина" и Российская партия свободы и справедливости (РПСС) представили в Центризбирком документы для регистрации федеральных списков кандидатов на... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T16:42

2021-07-16T16:42

2021-07-16T16:42

коммунисты россии

выборы в государственную думу

кпрф

госдума рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/150222/12/1502221270_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_0debcd0588e5aaaddbcf36b460a9a2ab.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Партия "Родина" и Российская партия свободы и справедливости (РПСС) представили в Центризбирком документы для регистрации федеральных списков кандидатов на выборы в Госдуму, сообщил журналистам член ЦИК Евгений Шевченко."Родина" и РПСС сегодня подали документы", - сказал Шевченко, уточнив, что поданы федеральные списки.Документы для регистрации федерального списка кандидатов для участия в выборах в Госдуму уже подали ЛДПР, "Коммунисты России", КПРФ, "Справедливая Россия - За правду" и "Гражданская платформа".Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210713/tsik-1741150237.html

https://ria.ru/20210711/tsik-1740812081.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коммунисты россии, выборы в государственную думу, кпрф, госдума рф, политика