https://ria.ru/20210716/vybory-1741557999.html

ЦИК заверил список кандидатов "Зеленая альтернатива" на выборах в Госдуму

ЦИК заверил список кандидатов "Зеленая альтернатива" на выборах в Госдуму - РИА Новости, 16.07.2021

ЦИК заверил список кандидатов "Зеленая альтернатива" на выборах в Госдуму

ЦИК РФ заверил федеральный список и кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму от партии "Зеленая альтернатива", следует из постановления ЦИК,... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T15:22

2021-07-16T15:22

2021-07-16T15:22

партия "зеленая альтернатива"

россия

выборы в государственную думу

цик рф

госдума рф

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. ЦИК РФ заверил федеральный список и кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму от партии "Зеленая альтернатива", следует из постановления ЦИК, принятого на заседании в пятницу.Партия "Зеленая альтернатива" представила в ЦИК России документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы 10 июля. Федеральный список на выборах в Госдуму "Зеленой альтернативы" возглавили три девушки: певица Виктория Дайнеко, экоактивист Соня Гудим (София Калягина) и журналист Ксения Качаева. Также в федеральный список вошли депутат Госсовета Коми Виктор Бетехтин и доктор экономических наук Александр Долгушин. Всего на выборы в Госдуму "Зеленая альтернатива" выдвинула список из 222 кандидатов, 34 одномандатника."ЦИК постановляет... заверить федеральный список кандидатов в депутаты ГД восьмого созыва в количестве 216 человек, выдвинутый политической партией "Зеленая альтернатива"... заверить список кандидатов по одномандатным избирательным округам в количестве 32 человека", - говорится в постановлении.Комиссия также зарегистрировала уполномоченных представителей партии "Зеленая альтернатива" и представителей партии по финансовым вопросам. Центризбирком также постановил разрешить партии открыть специальный избирательный счет.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210714/vybory-1741211646.html

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партия "зеленая альтернатива", россия, выборы в государственную думу, цик рф, госдума рф, политика